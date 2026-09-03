Scudo di Achille, la Grecia rinforza la difesa con Israele

AGI - Scudo di Achille. È questo il nome della nuova rete di difesa aerea che la Grecia otterrà grazie a un accordo stipulato con il governo di Israele. Una mossa, quella di Atene, pensata per rispondere a una presunta minaccia della Turchia e che serve a Tel Aviv per limitare e, allo stesso tempo, tenere sotto controllo il governo di Recep Tayyip Erdogan, ormai considerato da molti osservatori un nuovo avversario strategico.
L'accordo tra Grecia e Israele
Ankara non ha commentato direttamente l'intesa, ma già a metà agosto il ministro della Difesa Yaşar Güler aveva chiarito davanti al Parlamento che il governo sta monitorando tutti gli sviluppi che potrebbero incidere sugli interessi di sicurezza della Turchia nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale.
L'accordo da 3,5 miliardi di dollari, firmato il 31 agosto, prevede per Atene una nuova architettura di difesa aerea sviluppata in larga parte da Israele. Il programma comprende i sistemi missilistici David's Sling (Fionda di Davide), Barak MX e Spyder, oltre a radar e infrastrutture di comando e controllo capaci di collegare sensori e sistemi d'intercettazione.
L'obiettivo è superare la frammentazione che per anni ha caratterizzato la difesa aerea greca, basata su una combinazione di sistemi statunitensi, russi e francesi, molti dei quali ormai datati e difficilmente integrabili tra loro.
La nuova architettura di difesa greca
Atene dispone già di una struttura di comando e controllo centrata a Larissa, supportata da undici radar terrestri di allerta precoce e da quattro velivoli equipaggiati con radar. L'isolamento dei sistemi di origine russa dalle reti NATO, tuttavia, ha progressivamente ridotto la coerenza dell'intero apparato.
Presentato nel 2025 con un budget iniziale di circa 2,8 miliardi di euro, lo Scudo di Achille comporta non soltanto l'acquisto di nuovi missili, ma la creazione di una vera architettura integrata nella quale radar, sensori, centri di comando e sistemi d'arma possano condividere informazioni in tempo reale.
A supporto della Fionda di Davide, destinata alla difesa contro missili balistici e da crociera, dei Barak MX, progettati per la difesa a medio e lungo raggio, e degli Spyder, utilizzati per il corto e medio raggio, è previsto anche un radar multifunzione capace di svolgere attività di sorveglianza e analisi delle traiettorie.
Il ruolo di Cipro e la dimensione regionale
Il progetto potrebbe però andare ben oltre la tutela della Grecia, con un arco di sorveglianza e allerta che si estende attraverso Cipro fino a Israele, passando idealmente sopra un'area strategica che comprende anche la Turchia.
La presenza di sistemi israeliani compatibili in Grecia e nella Repubblica di Cipro crea infatti le basi tecnologiche per uno scambio di informazioni molto più stretto. Il livello effettivo di condivisione dipenderà da accordi politici e di intelligence, ma le condizioni tecnologiche per una cooperazione avanzata risultano già disponibili.
Una rete composta da radar terrestri, velivoli di allerta precoce, sensori elettronici e sistemi digitali distribuiti tra Grecia e Cipro potrebbe offrire a Israele un quadro dettagliato delle attività militari turche, compresi movimenti aerei e navali e l'impiego di droni nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale.
La cooperazione strategica nel Mediterraneo
La dimensione militare si inserisce in un rapporto sempre più stretto tra Grecia, Israele e Repubblica di Cipro, nato inizialmente attorno alle questioni energetiche e geopolitiche del Mediterraneo orientale e progressivamente ampliato a esercitazioni congiunte, attività di addestramento e cooperazione d'intelligence.
Per Ankara il tema va ben oltre lo Scudo di Achille, in un contesto strategico nel quale Israele e Turchia si confrontano sia nel Mediterraneo orientale sia in Siria. Evoluzioni alle quali l'esercito turco e lo stesso Erdogan potrebbero reagire con nuove iniziative militari e diplomatiche.
Limiti del sistema e possibili tensioni future
Lo Scudo di Achille non rappresenterà comunque una barriera impenetrabile. Le scorte di missili sono limitate, la conformazione geografica crea inevitabili zone d'ombra per i radar e gli attacchi saturanti possono mettere alla prova anche i sistemi più sofisticati.
Inoltre, l'impiego di intercettori molto costosi contro grandi quantità di droni e missili relativamente economici solleva interrogativi sull'efficienza e sulla sostenibilità operativa delle intercettazioni nel lungo periodo.
Il progetto mira a integrare difesa aerea, intelligence, sistemi di allerta e capacità di guerra in rete, rafforzando allo stesso tempo la cooperazione geopolitica tra Grecia e Israele. La modernizzazione militare greca viene così collegata alla tecnologia e all'esperienza operativa israeliana.
Resta difficile prevedere se e quante situazioni di tensione emergeranno quando missili, radar e infrastrutture di sorveglianza greche e cipriote, insieme a due forze aeree dotate di F-35, quelle di Grecia e Israele, inizieranno a operare in un'area sulla quale Ankara continua a rivendicare diritti e sovranità.
La Turchia, secondo numerosi analisti, non tarderà ad adottare proprie contromisure, con il rischio che l'effetto finale sia non una diminuzione, bensì un ulteriore aumento delle tensioni nel Mediterraneo orientale.