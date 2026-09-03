Il Pentagono chiude l'accesso ai documenti riservati 

AGI - Il Pentagono ha rimosso decenni di documenti classificati da un sistema informatico segreto comunemente utilizzato da funzionari della difesa e truppe statunitensi. E' successo dopo che il Washington Post ha pubblicato un articolo che descriveva le preoccupazioni di alti ufficiali militari riguardo alla guerra con l'Iran.
I documenti rimossi dal Pentagono
Secondo fonti citate dal WP, documenti dal 'Libro degli Ordini' del segretario alla Difesa sono stati rimossi da un portale web interno sulla Rete Segreta di Router Protocol che contiene informazioni classificate come "segrete", mentre le informazioni top secret sono custodite su reti con un livello di sicurezza ancora più elevato, a cui hanno accesso un numero inferiore di persone.
Bocche cucite al Pentagono
Sean Parnell, portavoce del Pentagono, mercoledì si è rifiutato di commentare la modifica, ma non ha smentito che sia avvenuta. L'amministrazione Trump ha adottato numerose altre misure per impedire fughe di notizie, tra cui l'imposizione di test del poligrafo ad alcuni membri del personale, l'emissione di mandati di comparizione ai giornalisti e, in un caso, la perquisizione dell'abitazione di una giornalista del Washington Post e il sequestro dei suoi dispositivi elettronici.
Le informazioni militari top secret
I documenti rimossi specificano l'ubicazione e la disponibilità di navi da guerra, unità militari, sistemi d'arma e altre risorse statunitensi, e fornisce ai generali e agli ammiragli di più alto grado un forum in cui possono dissentire dal presidente Donald Trump e da Hegseth pur continuando a eseguire i loro ordini. Lo fanno "non concordando", un processo attraverso il quale spiegano le riserve che potrebbero avere o gli effetti negativi degli ordini su altri piani militari.