Iran: Netanyahu assicura, 'siamo vicini a rovesciare il regime'

AGI - La fine del regime in Iran è vicina. Ne è convinto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, secondo il quale "questo regime è in difficoltà. È più debole che mai". "Sono convinto - ha aggiunto parlando a fianco del ministro della Difesa, Israel Katz, e del capo di Stato maggio dell'Idf, Eyal Zamir - della nostra capacità di eliminare questa minaccia una volta per tutte, cioè di rovesciare questo regime. Questa è la missione centrale che ancora ci attende, ma è vicina", ha assicurato, "è alla nostra portata".
Del resto, ha aggiunto, "non è senza una ragione che evitano di attaccarci senza motivo. Attaccano tutti, ma non noi. Conoscono la nostra forza, la potenza del nostro braccio e la nostra determinazione. Dico ai nostri nemici: non provocateci".
Iran, Teheran: "Da ora guerra asimmetrica, gli Usa facciano scorte di benzina"
L'Iran ha confermato l'intenzione di cambiare tattica nella guerra contro gli Stati Uniti. "I nuovi crimini dell'America contro l'Iran hanno alterato le nostre equazioni di sicurezza e la dottrina di difesa. D'ora in poi, la nostra risposta sarà 'asimmetrica', 'su più livelli' e 'toglierà sicurezza all'aggressore'", ha scritto su X Mohammad Reza Aref, primo vicepresidente iraniano. "Gli americani dovrebbero fare scorte di carburante; mesi neri attendono l'economia statunitense", ha ammonito.
Petrolio: Brent sopa 96 dollari, pesa l'escalation
Le quotazioni del petrolio proseguono al rialzo sostenute dalle crescenti tensioni in Medio Oriente e dalle preoccupazioni sulla sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre sale dell'1,24% a 96,82 dollari al barile, mentre il Wti con consegna a ottobre guadagna l'1,36% a 92,25 dollari. A sostenere il mercato sono le rinnovate ostilità tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha annunciato di aver colpito basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti in risposta agli attacchi statunitensi sul territorio iraniano, aumentando il rischio geopolitico nell'area. Restano inoltre incertezze sulle condizioni del traffico marittimo nello stretto di Hormuz, dopo che l'Iran ha riferito che due petroliere hanno preso fuoco dopo aver toccato delle mine.