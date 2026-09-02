Trump su Hormuz: 'Dovremmo chiamarlo Stretto di Trump?'

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, ha proposto di dare il suo nome allo Stretto di Hormuz, ipotizzando che la mossa lo renderebbe "più fico". "Ora che è sotto il controllo degli Stati Uniti, dovremmo forse cambiare il nome dello Stretto di Hormuz in Stretto di Trump???", ha scritto Trump sul suo social Truth.
I precedenti geografici con Canada e Messico
Si tratta dell'ultimo cambio di nome geografico proposto da Trump, che arriva una settimana dopo aver ordinato di rinominare il Lago Ontario in "Lago America" nel contesto della guerra commerciale con il Canada. Trump aveva già rinominato il Golfo del Messico in "Golfo d'America" il suo primo giorno di ritorno alla Casa Bianca, nel gennaio 2025.
Né il Messico né il Canada hanno accettato i cambiamenti. Molti dei precedenti cambi di nome sono iniziati come commenti apparentemente scherzosi del presidente statunitense ottantenne, prima che questi li rendesse effettivamente realtà.
Le tensioni con l'Iran sullo snodo strategico
Nelle ultime settimane, Trump ha ripetutamente minacciato di rivendicare la sovranità sullo Stretto di Hormuz, arrivando persino a pubblicare una mappa che mostrava il corso d'acqua come un "nuovo territorio statunitense".
Tuttavia, l'Iran ha di fatto bloccato questo punto strategico, attraverso il quale transita un quinto del petrolio mondiale, in risposta alla guerra iniziata da Trump insieme a Israele alla fine di febbraio.