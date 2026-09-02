Putin: 'Stiamo accelerando il ritmo dell'offensiva in Ucraina'

AGI - Mosca ha impresso un nuovo ritmo alle operazioni militari in Ucraina. A riferirlo è stato il presidente russo Vladimir Putin: "Le forze russe stanno accelerando la loro offensiva nella zona di operazioni militari speciali. Non stanno solo avanzando, stanno anche accelerando il ritmo", ha detto Putin durante una conferenza stampa a Bishkek ieri sera tardi.
I militari, ha aggiunto, "stanno liberando il territorio del Donetsk in conformita' con il piano. Hanno preso il controllo di 270 chilometri quadrati e occupato 15 insediamenti solo in agosto".
L'avanzata in Ucraina verso Slavyansk, Kramatorsk e Druzhkovka
AGI - Il gruppo centrale delle forze russe è impegnato in combattimenti casa per casa nella Dobropolye, mentre il gruppo meridionale si sta avvicinando alla periferia orientale di Slavyansk e Kramatorsk e alla periferia meridionale di Druzhkovka. "Le unità del gruppo meridionale delle forze stanno avanzando con sicurezza, superando le linee di difesa e costruendo fortificazioni, spingendo e spingendo, muovendosi con cautela tra la minaccia dei droni, e si stanno avvicinando alla periferia orientale di Slavyansk e Kramatorsk e alla periferia meridionale di Druzhkovka", ha detto Putin. "Rimangono da 1,5 a 4 chilometri in vari tratti del fronte" verso queste città, ha aggiunto. "Druzhkovka è sotto attacco da diverse direzioni, le forze la circondano da sud e si avvicinano da est", ha detto il presidente russo.
"Unità del gruppo centrale stanno avanzando contemporaneamente in diverse direzioni, il che è molto importante, e continuano a combattere casa per casa per prendere il controllo di Dobropolye", ha affermato Putin. "È un importante centro logistico, ben fortificato, con opere di ingegneria a lungo termine. Per non portare sfortuna, non parlerò dei risultati futuri, ma sono sicuro che ci saranno", ha concluso.
L'accerchiamento nella regione di Kharkiv
"Il gruppo occidentale ha bloccato un folto gruppo di nemici e ha iniziato la loro eliminazione sulla sponda orientale del bacino di Krasnooskolskoye, vicino a Peski Radkovskiye, nella regione di Kharkiv", ha affermato Putin. "Tredici battaglioni delle Forze Armate ucraine, per un totale di circa 5.000 soldati, sono stati accerchiati", ha detto, aggiungendo che ciò è avvenuto di recente. "Sono stati accerchiati fisicamente, intendo senza che alcuna sezione fosse sotto il nostro controllo di fuoco. Sono stati accerchiati fisicamente e l'accerchiamento si sta stringendo".
Nuovi attacchi su Kherson, Odessa e Bucha
Proseguono intanto i massicci attacchi russi su diverse zone dell'Ucraina. A Kherson due persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in raid su 54 insediamenti della regione, riporta Ukrinform. Almeno otto, tra cui un bambino, i feriti a Odessa, dove sono stati presi di mira un edificio residenziale di 24 piani, uffici e due istituti scolastici. Tre feriti, fra cui un bambino, anche a Bucha, nella regione di Kiev.