MapQuest sfida Trump sul lago Ontario e fa migliaia di download

AGI - A trent’anni dal debutto, in pieno boom delle dot-com, MapQuest è tornata improvvisamente ai vertici delle classifiche negli Stati Uniti e in Canada. A rilanciare l’app di mappe è stata una scelta dal forte valore simbolico: il rifiuto di rinominare il Lago Ontario “Lake America”, nonostante l’ordine esecutivo firmato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump.
Il primo settembre MapQuest è diventata l’app gratuita più scaricata sull’App Store statunitense, superando anche ChatGPT ed ESPN Fantasy Sports. “L’impennata segue la decisione di MapQuest di mantenere sulle proprie mappe i nomi storici e familiari di laghi e golfi”, ha spiegato l’azienda in un comunicato.
La presa di posizione era arrivata il 27 agosto, lo stesso giorno della firma dell’ordine presidenziale. Sui social MapQuest aveva pubblicato un messaggio secco: “No, non lo stiamo cambiando”. L’azienda ha poi ribadito che il Lago Ontario continuerà a essere indicato con il suo nome tradizionale e ha trasformato la polemica anche in una trovata promozionale, lanciando uno strumento che consente agli utenti di assegnare virtualmente al lago un nome personalizzato.
We’re not changing it. pic.twitter.com/NdeE9v2BNO— MapQuest (@MapQuest) August 27, 2026
Il boom di download di MapQuest
Secondo la società di market intelligence Sensor Tower l'app ha totalizzato circa 687.000 download nel mondo dall'inizio dell'anno, il 29% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Da una media di circa 500 download al giorno a inizio agosto, si è passati a 80.000 download nella sola giornata di domenica 30 agosto secondo la piattaforma Appfigures, citata da Forbes. MapQuest ha inoltre raggiunto il primo posto anche nell'App Store canadese. "Abbiamo seguito lo stesso approccio adottato con il Golfo del Messico: essere parte della conversazione, e offrire alle persone un'app che mantiene i nomi a cui sono abituate", ha dichiarato Doug Berger, general manager di MapQuest.
L'ordine esecutivo di Trump
Trump ha firmato l'ordine giovedì 27 agosto nello Studio Ovale, dichiarandolo "effettivo immediatamente". Il testo sostiene che le parti più profonde del lago si trovano in territorio statunitense e che gli Stati Uniti ne rivendicano quindi la maggior parte del volume. L'ordine dirige il segretario dell'Interno Doug Burgum ad aggiornare il registro geografico federale con il nuovo nome. Trump ha anche scherzato sulla possibilità di rinominare in futuro anche l'oceano Atlantico e il Pacifico.
Non è la prima volta che Trump usa questo strumento: il 20 gennaio 2025, primo giorno del suo mandato, aveva firmato l'ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico "Golfo d'America". Il cambio è stato ufficializzato dal segretario Burgum il 9 febbraio 2025, giorno che Trump ha dichiarato "Gulf of America Day"; Google Maps ha aggiornato le proprie mappe due giorni dopo, l'11 febbraio.
La reazione del Canada
Il primo ministro canadese Mark Carney ha risposto su X ricordando che il nome del lago deriva dalla parola wendat "Ontari'io", che significa "il lago è bello, il lago è grande", e che risale a oltre 400 anni fa, precedendo sia la Confederazione canadese sia la Dichiarazione d'indipendenza americana. Per i canadesi, ha scritto, resterà Lago Ontario "then, now and always" ("allora, ora e sempre"). Le tensioni tra i due Paesi erano già alte nei giorni precedenti, dopo uno scontro tra Trump e il premier dell'Ontario Doug Ford sui dazi.
The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.— Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026
The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.…
Google Maps ha annunciato nel weekend di aver aggiornato le proprie mappe per riflettere il nuovo nome per gli utenti statunitensi; una ricerca di "Lake Ontario" su Google ora indirizza a "Lake America". Anche la versione web delle mappe di Apple ha effettuato il cambio, sebbene alcuni utenti continuassero a vedere il nome Lago Ontario. Il segretario Burgum ha dichiarato che Trump ha contattato Apple direttamente sulla questione.
MapQuest, con sede a Denver, è stata lanciata nel 1996 ed è stata uno dei primi servizi di mappatura online. Offriva indicazioni di navigazione passo dopo passo, che molti stampavano per portarle con sé in auto prima che il GPS diventasse più diffuso. Il servizio aveva perso terreno con l'arrivo dei sistemi di navigazione satellitare nelle auto e con la concorrenza di Google Maps e Apple Maps.