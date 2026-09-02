L'isola fantasma del Canada ricompare dopo settimane

AGI - Una piccola isola galleggiante su un lago della provincia canadese della Columbia Britannica è stata avvistata di nuovo, dopo che le autorità ne avevano perso le tracce nelle immagini satellitari a seguito della sua scoperta iniziale.
L'isola boschiva era stata avvistata per la prima volta al centro del Williston Reservoir, il più grande lago d'acqua dolce della Columbia Britannica, all'inizio di agosto, da alcuni diportisti che ne avevano filmato la scena in un video diventato virale.
How a small island in Canada appeared, vanished, and was found again https://t.co/LrWXzxNaSF— BBC News (World) (@BBCWorld) September 1, 2026
Scoperta, sparizione e ritrovamento dell'isola
Un'immagine satellitare di fine luglio aveva confermato l'esistenza dell'isola, grande quanto circa un campo e mezzo da football americano. Ma poche settimane dopo era scomparsa da quel punto. Le autorità della Columbia Britannica affermano di essere ora riuscite a localizzarla di nuovo vicino alla riva, anche se non è chiaro da dove provenga.
Bob Gammer, portavoce di BC Hydro, l'ente pubblico che gestisce il bacino e una diga vicina, ha appreso per la prima volta dell'esistenza dell'isola vedendo un video che circolava sui social media canadesi. Il video, girato da alcuni diportisti, mostra un lembo di terra boschivo che sembrava galleggiare sull'acqua. Gammer ha detto di aver inizialmente pensato che si trattasse di un video generato con l'intelligenza artificiale. "Ho pensato che sarebbe potuta essere ovunque", ha raccontato alla BBC. "Forse non era reale." Ma un'immagine satellitare recuperata dal suo team, datata 21 luglio, ha confermato che l'isola esisteva davvero ed effettivamente galleggiava al centro del bacino, in una zona remota e settentrionale della provincia.
L'isola, tuttavia, sembrava svanita in un'immagine satellitare scattata poche settimane dopo, il 5 agosto. La sua scomparsa è stata seguita da diverse testate internazionali, suscitando curiosità in tutto il mondo. "Semplicemente non sappiamo dove sia andata", ha detto Gammer. "È affondata? Ha trovato la strada verso un altro angolo del bacino?"
Gammer ha detto di poter ora rispondere a queste domande: l'isola, ha spiegato, sembra essersi semplicemente spostata verso riva, approdando a circa 30 chilometri dal punto in cui era stata avvistata per la prima volta. Il ritrovamento è stato confermato da una nuova immagine satellitare e da un paio di testimonianze oculari di piloti che sorvolavano la zona.
Massive tree-covered floating island spotted drifting across British Columbia’s Williston Lake— RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 31, 2026
Satellite images caught it on July 21, but by August 5, it had vanished without a trace.
By estimates, it’s bigger than a Canadian football field and nearly the size of two NFL grids pic.twitter.com/KPfKDF5VM7
Come si è formata l'isola del Canada
BC Hydro stima che l'isola misuri 9.800 metri quadrati, circa un ettaro, all'incirca quanto un campo di football canadese o un campo e mezzo da football americano. Riguardo alle sue origini, Gammer ha detto che BC Hydro non ne è ancora del tutto certa, ma esiste un'ipotesi solida: l'isola si sarebbe formata nel corso di molti anni dall'accumulo di legname alla deriva, che ha fatto da base per la crescita di piante e alberi. Gammer ritiene inoltre che si sia staccata dalla riva del bacino quest'estate, quando i livelli dell'acqua sono saliti a un massimo mai visto dal 2012.