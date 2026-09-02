Inghilterra, neonata uccisa a coltellate in casa: 7 arresti

AGI - Una neonata è stata uccisa a coltellate all'interno di un'abitazione a Wincobank, un quartiere di Sheffield, nel nord dell'Inghilterra. Ritrovata domenica mattina in condizioni disperate dagli agenti di polizia, la piccola è deceduta sul posto prima che i paramedici potessero trasportarla in ospedale.
Sulla vicenda la Polizia del South Yorkshire ha aperto un'indagine per omicidio, facendo scattare subito le manette per sette persone tra i 15 e i 37 anni. Due di loro (di 26 e 37 anni) sono state temporaneamente rilasciate su cauzione, mentre per gli altri cinque sospettati gli investigatori hanno ottenuto un prolungamento della custodia cautelare.
Le parole degli investigatori: "Seguiremo ogni pista per darle giustizia"
Sull'accaduto è intervenuto il detective capo Tom Woodward, che sta guidando le complesse indagini: "È un fatto profondamente doloroso per chi avrebbe voluto amare questa bambina, per i soccorritori e per tutta la comunità. Il nostro impegno nei suoi confronti è incrollabile: seguiremo ogni singola pista per darle la giustizia che merita."
L'incredulità dei vicini: "Non sapevamo ci fosse un neonato in quella casa"
Sul luogo del delitto, in Holywell Heights, sono comparsi i primi mazzi di fiori deposti dai residenti sotto shock. I vicini descrivono la famiglia che si era trasferita lì da circa otto mesi — composta da una coppia e tre adolescenti — come gente tranquilla e riservata.
Una residente ha raccontato alla BBC di non aver mai notato nulla di anomalo, a parte frequenti visite di conoscenti: "Non si sentivano mai rumori sospetti, solo la porta che si apriva e chiudeva. Domenica mattina all'improvviso la strada si è riempita di pattuglie e ambulanze: è stato il caos. Non sapevamo nemmeno che in quella casa ci fosse una donna incinta, siamo devastati."
Mentre la Scientifica continua a setacciare l'abitazione in cerca di prove, la polizia ha rinnovato l'appello a chiunque sia in possesso di informazioni utili a farsi avanti.