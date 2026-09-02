Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta, due feriti

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AGI - Un'esplosione si è verificata questa mattina nella stazione centrale di Augusta, in Baviera. Lo riportano i media tedeschi. Secondo il Tageschau, diverse persone sono rimaste lievemente ferite. Danneggiate nella deflagrazione alcune vetrate.
La polizia è intervenuta per isolare l'area ed è stata fermata la circolazione dei treni sul binario 1.
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La nota della polizia dopo l'esplosione alla stazione di Augusta
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La polizia ha reso noto sul suo account X che l'esplosione è avvenuta in un sottopassaggio. L'edificio principale della stazione è chiuso, ma si può accedere attraverso l'ingresso sud e nord. Salvo che sul binario 1, la circolazione dei treni non è stata interrotta.
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