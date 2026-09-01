Fedorov consulente di Crosetto? Zakharova: 'Scelta ridicola'

AGI - Il governo russo è tornato a criticare la nomina dell'ex ministro della Difesa ucraino Mikhail Fedorov come consulente del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto per i temi legati all'innovazione. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la scelta "ridicola" nel corso di una conferenza stampa tenuta a Vladivostok, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass.
Le dichiarazioni di Zakharova
"Se Gianni Rodari fosse vivo, credo che scriverebbe una fiaba satirica su questa vicenda, ma non sono sicura che sarebbe più divertente della storia vera. È emblematico che di innovazione in Italia si occupi una persona che, in una delle sue ultime interviste, ha riconosciuto l'assoluta inefficienza del proprio dicastero - ha affermato Zakharova commentando la nomina -. Questa è un'illustrazione perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina e gli ucraini".