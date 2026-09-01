Fedorov consulente di Crosetto? Zakharova: 'Scelta ridicola'
Fedorov consulente di Crosetto? Zakharova: "Scelta ridicola" e cita Gianni Rodari
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Fedorov consulente di Crosetto? Zakharova: "Scelta ridicola" e cita Gianni Rodari

La portavoce del ministero degli Esteri russo commenta la nomina con ironia: "Illustrazione perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina e gli ucraini"
La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova
Olga MALTSEVA / AFP - La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova
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AGI - Il governo russo è tornato a criticare la nomina dell'ex ministro della Difesa ucraino Mikhail Fedorov come consulente del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto per i temi legati all'innovazione. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la scelta "ridicola" nel corso di una conferenza stampa tenuta a Vladivostok, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass.

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Le dichiarazioni di Zakharova

"Se Gianni Rodari fosse vivo, credo che scriverebbe una fiaba satirica su questa vicenda, ma non sono sicura che sarebbe più divertente della storia vera. È emblematico che di innovazione in Italia si occupi una persona che, in una delle sue ultime interviste, ha riconosciuto l'assoluta inefficienza del proprio dicastero - ha affermato Zakharova commentando la nomina -. Questa è un'illustrazione perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina e gli ucraini".

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