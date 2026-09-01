Trump incassa il via libera della Corte Suprema su sala da ballo

AGI - Trump incassa il via libera dei giudici. Semaforo verde della Corte Suprema degli Stati Uniti per proseguire la costruzione di una nuova, imponente sala da ballo alla Casa Bianca, respingendo il ricorso presentato da un gruppo ambientalista che cercava di bloccare a tempo indeterminato il controverso progetto.
Trump incassa il semaforo verde della Corte Suprema
La sentenza è stata emessa con 5 voti a favore e 4 contrari, con il Presidente della Corte Suprema John Roberts e i tre giudici progressisti dissenzienti. Nella sentenza non firmata di otto pagine, la maggioranza conservatrice ha concluso che il National Trust for Historic Preservation non aveva il diritto legale – noto come legittimazione ad agire – di contestare il progetto.
I lavori per la sala da ballo
I giudici non si sono pronunciati sulla legittimità del progetto della sala da ballo. La decisione dell'Alta Corte rappresenta un'importante vittoria per Trump e probabilmente darà al Presidente il tempo necessario per completare il progetto, anche se il contenzioso sulla sala da ballo è ancora in corso.
"Ragioni di sicurezza nazionale"
L'amministrazione ha accelerato i lavori sulla sala da ballo di quasi 90.000 piedi quadrati, che Trump considera il fondamento della sua eredità presidenziale. Trump ha affermato che la sala da ballo è necessaria per ragioni di sicurezza nazionale, in quanto includerà caratteristiche all'avanguardia destinate a proteggere la Casa Bianca da un attacco.