A Times Square donna accoltella 2 persone, uccisa dalla polizia

AGI - Terrore nella centralissima Times Square, a New York, dove una donna ha accoltellato due persone, uccidendone una e ferendone un'altra. Dopo l'aggressione è stata fermata con il taser dalla polizia che, successivamente, le ha sparato uccidendola. A darne notizia è stato il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che si è detto "profondamente rattristato" per l'accaduto.
"Una delle vittime è deceduta, così come la presunta autrice del reato, mentre l'altra vittima è attualmente ricoverata in ospedale in condizioni stabili", ha dichiarato il sindaco nel corso di una conferenza stampa.
Secondo quanto riferito dalle autorità, l'aggressione ha coinvolto due passanti. Una delle persone accoltellate è morta a causa delle ferite riportate, mentre l'assalitrice è deceduta in seguito ai colpi d'arma da fuoco esplosi dagli agenti intervenuti sul posto.
Il ringraziamento del sindaco alla polizia
Nel corso della conferenza stampa, Mamdani ha ringraziato le forze dell'ordine per il rapido intervento, sottolineando che l'azione della polizia ha evitato un "incidente ancora peggiore".
"A questo punto delle indagini non abbiamo alcun motivo di ritenere che si tratti di un atto terroristico", ha chiarito il capo della polizia di New York, Jessica Tisch.
La donna era nota alle forze dell'ordine
Secondo quanto spiegato da Tisch, l'autrice dell'attacco, avvenuto in pieno pomeriggio in una delle zone più frequentate della Grande Mela, era già nota per episodi legati a un instabile stato di salute mentale.
La donna è stata identificata come Pamela Cisneros, 49 anni, residente nel Queens. Armata di due coltelli, avrebbe inizialmente colpito all'addome un uomo di 68 anni. Successivamente si è avvicinata a una donna di 32 anni, ferendola anch'essa all'addome. È stata proprio quest'ultima a perdere la vita in seguito alle gravi ferite riportate.
"Gli agenti hanno cercato di dialogare con la donna per quattro minuti e le hanno ordinato più volte di gettare i coltelli, cosa che lei si è rifiutata di fare", ha spiegato il capo della polizia. Durante il confronto con gli agenti, secondo quanto riferito da Jessica Tisch, la donna avrebbe respinto ogni richiesta di disarmarsi, arrivando a dichiarare: "Preferirei uccidervi entrambi".