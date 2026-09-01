Migranti soccorsi alle Baleari, quattro imbarcazioni intercettate

AGI - La Guardia Civil e il Soccorso Marittimo hanno soccorso 105 migranti da quattro imbarcazioni diverse nel pomeriggio di ieri. Un'imbarcazione è arrivata a Cabrera, altre due nei pressi dell'isola e una a sud di Formentera. Questi salvataggi si aggiungono ad altri due arrivati in precedenza nella giornata, portando il numero totale di migranti giunti a 147.
L'imbarcazione, situata a 4 chilometri a sud di Formentera, è stata soccorsa alle 15:13 di lunedì, con a bordo 22 persone di origine nordafricana, secondo quanto riportato dalla Delegazione del Governo nelle Isole Baleari. Alle 18:14, 29 persone di origine subsahariana sono state soccorse a 21 chilometri a sud di Cabrera dal Soccorso Marittimo e dalla Guardia Civil, con agenti dell'Unità di Sicurezza Cittadina (USECIC) del Comando e delle stazioni di Felanitx e Santanyí.
Dettagli degli ultimi soccorsi della giornata
Il successivo episodio legato all'immigrazione si è verificato alle 18:53, con l'intercettazione di altre 29 persone di origine subsahariana nei pressi del faro di n'Ensiola, sull'isola di Cabrera, da parte del Servizio Marittimo Provinciale della Guardia Civil di stanza a Cabrera e del Servizio di Soccorso Marittimo.
Alle 20:25, altre 25 persone di origine subsahariana sono state soccorse dall'ultima imbarcazione della giornata, a 24 chilometri a sud-est dell'isola di Cabrera, in un'operazione che ha coinvolto agenti della Guardia Civil dell'USECIC, delle stazioni di Felanitx e Santanyí e del Servizio di Soccorso Marittimo.
Il bilancio degli arrivi nelle Isole Baleari
Con questi quattro ultimi arrivi, e secondo i dati del ministero dell'Interno e gli interventi segnalati dalla Delegazione del Governo nelle Isole Baleari dall'inizio dell'anno sono giunte nell'arcipelago 251 imbarcazioni con a bordo 4.744 migranti.
Nel 2025, 401 imbarcazioni con a bordo 7.321 persone hanno raggiunto le isole, registrando un aumento del 24,5% dei migranti e quasi il 15% in più di imbarcazioni rispetto al 2024.