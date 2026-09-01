Omicidio Tupac, l'ex leader di una gang riconosciuto colpevole

AGI - Duane "Keffe D" Davis, ex leader di una gang di Los Angeles, è stato riconosciuto colpevole da un tribunale di Las Vegas dell'omicidio del rapper Tupac Shakur, avvenuto nel 1996. Trent'anni dopo la morte della leggenda del rap, la giuria ha dichiarato Davis, 63 anni, colpevole di omicidio.
"Capo d'accusa uno, omicidio con uso di arma letale, colpevole di omicidio di primo grado con uso di arma letale", ha annunciato il presidente della giuria.
Davis, che rischia l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, si è rivolto al giudice Carli Kierny dopo la lettura del verdetto, dichiarando la sua intenzione di presentare ricorso.
La ricostruzione dell'agguato e le dinamiche tra le gang
L'ex leader dei South Side Compton Crips era accusato di aver ordinato l'omicidio del rapper, avvenuto il 7 settembre 1996, dopo che suo nipote era stato picchiato da membri dell'entourage di Shakur in un casinò di Las Vegas.
"Duane Davis, nella cultura delle gang, non poteva tollerare una cosa del genere", ha dichiarato il pubblico ministero Binu Palal durante le arringhe finali. "Quindi cosa ha fatto? Si è procurato un'arma da fuoco, ha radunato il suo gruppo e si è messo alla ricerca di Shakur."
Shakur, che si trovava a Las Vegas per un incontro di pugilato dei pesi massimi di Mike Tyson, è stato colpito a morte circa due ore dopo lo scontro al casinò da un uomo armato a bordo di una Cadillac bianca che si è affiancato, a un semaforo rosso, alla BMW in cui il rapper viaggiava sul sedile del passeggero anteriore.
Secondo l'accusa, Davis ha consegnato la pistola a una persona seduta sul sedile posteriore della Cadillac e le ha ordinato di sparare a Shakur, che è morto sei giorni dopo.
Davis è l'unica persona che si trovava nella Cadillac quella sera ad essere ancora in vita. Il conducente della BMW, il co-fondatore della Death Row Records Marion "Suge" Knight, è rimasto ferito.
Un caso irrisolto lungo decenni
L'omicidio di Shakur, noto anche come 2Pac, è uno dei casi irrisolti più famosi d'America, che ha alimentato un dibattito infinito tra gli appassionati di musica su chi sia stato il colpevole e perché.
Davis, i cui Crips facevano parte di un insieme di gang rivali che controllavano alcune zone di Los Angeles negli anni '90, è l'unica persona ad essere stata incriminata in relazione alla sparatoria in cui perse la vita Shakur. La sentenza è prevista per il 13 ottobre.
L'indagine sull'omicidio di Shakur è rimasta in sospeso per decenni a causa della mancanza di prove, ma il caso è stato riaperto con la pubblicazione delle memorie di Davis nel 2019.
Le confessioni autobiografiche e le tesi della difesa
In quel libro, Davis racconta di trovarsi sul sedile anteriore della Cadillac e di aver passato una pistola a chi si trovava sul sedile posteriore. Tuttavia, non rivela chi abbia sparato a Shakur.
Davis si è ripetutamente vantato, nel corso degli anni, del suo coinvolgimento nell'omicidio di Shakur, in interviste con le forze dell'ordine e i media e infine nella sua autobiografia, "Compton Street Legend". In seguito ha ritrattato e si è dichiarato non colpevole dell'accusa di omicidio.
Il pubblico ministero Palal ha riprodotto estratti delle varie presunte confessioni di Davis durante le sue arringhe finali.
Michael Sanft, l'avvocato difensore di Davis, ha definito le confessioni del suo cliente finzione e menzogne, in parte ideate per promuovere il suo libro.
"State leggendo un libro che è finzione e non realtà", ha detto Sanft alla giuria. "Ma l'accusa vuole farvi credere che questa sia in qualche modo una confessione, che lui fosse lì e presente al momento della sparatoria".
Sanft ha affermato che non c'erano prove che implicassero Davis nell'omicidio di Shakur, a parte le sue stesse dichiarazioni.
Nei giorni precedenti al processo, gli avvocati di Davis hanno tentato invano di impedire che il libro venisse ammesso come prova, insieme ad alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista alla polizia nel 2008.
L'eredità di Tupac Shakur nell'hip-hop
Shakur, morto a 25 anni, era una figura chiave nella rivalità hip-hop tra la East Coast e la West Coast degli Stati Uniti.
Noto per successi come "California Love" e "All Eyez on Me", Shakur, figlio di un membro delle Pantere Nere, era cresciuto ad Harlem e Baltimora, ma era diventato rapidamente l'emblema dell'hip-hop californiano dopo aver firmato con la Death Row Records di Los Angeles.