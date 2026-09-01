Raid russi su Kiev. Mosca colpisce deposito ferroviario, 7 morti

AGI - Ancora massicci raid russi nella notte contro Kiev. Un attacco missilistico condotto da Mosca e diretto contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina ha provocato la morte di sette persone e diversi incendi. Lo ha dichiarato su Telegram il direttore delle Ferrovie ucraine.
"L'attacco balistico ha causato la morte di sette persone, sei delle quali erano nostri dipendenti. Un collega è ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate", ha precisato l'amministratore delegato Oleksandr Pertsovskyi, aggiungendo che "i danni sono ingenti".
Altri attacchi russi su Kiev e dintorni hanno causato almeno quattro morti. Lo ha reso noto, sempre su Telegram, l'amministrazione militare della capitale ucraina. In particolare, l'attacco condotto a Boryspil, a est di Kiev, ha provocato la morte di una persona, mentre altre tre, secondo le fonti ufficiali, "sono state uccise nell'attacco nemico contro la capitale".
Droni ucraini contro il porto di Ust-Luga
Un attacco di droni ucraini ha invece danneggiato il porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, nelle prime ore della mattina. Lo ha riferito il governatore regionale Alexander Drozdenko, citato dai media ucraini.
Ust-Luga è uno dei porti più grandi e importanti della Russia sul Baltico e ospita un terminal petrolifero che rappresenta un nodo strategico per l'esportazione di petrolio greggio e prodotti derivati. Situato a ovest di San Pietroburgo, lontano dal confine con l'Ucraina, il porto svolge un ruolo economico cruciale, garantendo al bilancio russo entrate significative.
La risposta della difesa aerea russa
Secondo fonti ucraine, la difesa aerea russa ha intercettato e neutralizzato decine di droni lanciati da Kiev nella regione che si affaccia sul Baltico. L'area sarebbe tuttora sotto attacco. Su Telegram, Drozdenko ha confermato che "si sono registrati danni nell'area portuale di Ust-Luga a seguito dell'attacco con i droni e c'è un incendio". "Trentotto droni sono stati distrutti nell'oblast di Leningrado", ha aggiunto il governatore, precisando tuttavia che "proseguono gli sforzi per respingere l'attacco".