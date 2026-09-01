Il pappagallo più pesante del mondo torna sopra i 300 esemplari

AGI - La popolazione del pappagallo più pesante del mondo, il kakapo, ha superato per la prima volta in 75 anni quota 300 esemplari, dopo una stagione riproduttiva da record innescata dalla fioritura massiccia di un albero autoctono della Nuova Zelanda, il rimu. Novanta pulcini sono stati ufficialmente aggiunti alla popolazione degli uccelli in pericolo critico di estinzione il primo settembre, portando il totale a 325, un massimo storico da quando sono iniziati gli sforzi di recupero.
"L'ultima volta che si ritiene che la popolazione abbia superato i 300 esemplari potrebbe risalire a ben 75 anni fa", ha detto Deidre Vercoe, responsabile delle operazioni del programma di recupero del kakapo per il dipartimento della conservazione neozelandese. "Abbiamo avuto un intervallo di quattro anni tra una stagione riproduttiva e l'altra, quindi è fantastico vedere finalmente crescere la popolazione dopo tutto questo tempo".
Rare Kākāpō, the world’s heaviest parrot and the only one that can’t fly.— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 13, 2026
They also have a hard time mating. Males are notoriously bad at identifying suitable mates, often attempting to mate with rocks, logs, or even the heads of conservation workers. pic.twitter.com/iP9MoK7V8E
Il kakapo, una specie quasi estinta
Il kakapo, l'unico pappagallo al mondo notturno e incapace di volare, un tempo era diffuso in tutta la Nuova Zelanda. Ma la sua popolazione crollò dopo l'introduzione di predatori come gatti ed ermellini, e ai primi del Novecento era quasi estinto. Il programma di recupero del Department of Conservation è iniziato nel 1995 con appena 51 esemplari, di cui solo 20 femmine, e da allora la specie ha attraversato 13 stagioni riproduttive, affrontando difficoltà legate alla bassa diversità genetica, all'infertilità e allo scarso successo nella schiusa delle uova.
Esistono tre popolazioni riproduttive, tutte su isole libere da predatori al largo dell'Isola del Sud: Whenua Hou (Codfish Island), vicino a Rakiura, e le isole Pukenui/Anchor Island e Te Kāhaku/Chalky Island, nel Fiordland. Ogni kākāpō indossa un piccolo trasmettitore radio a zainetto per tracciarne la posizione e monitorarne l'attività.
La fioritura del rimu dietro il record di pulcini
Il kākāpō si riproduce solo ogni due o quattro anni, quando gli alberi di rimu producono grandi quantità di bacche, per cui il ripopolamento è lento. Quest'anno, dopo un'attesa di quattro anni, un raccolto abbondante di bacche di rimu ha spinto gli uccelli a riprodursi, producendo un numero record di pulcini. "C'è ancora una lunga strada di recupero davanti a noi, ma novanta pulcini in una sola stagione sono un record. Nei primi anni del recupero ci vollero 16 anni per produrre altrettanti pulcini", ha detto Vercoe.
Un nuovo approccio alla gestione del kakapo
Il rappresentante di Te Rūnanga o Ngāi Tahu nel Kākāpō Recovery Group, Tāne Davis, afferma che il successo non si misura solo nei numeri. "In questa stagione il programma ha sperimentato diversi approcci volti a ridurre la gestione intensiva, come un minor numero di controlli su uova e pulcini grazie al monitoraggio dei dati provenienti dalla tecnologia dei nidi da remoto, e la riduzione dell'alimentazione supplementare", dice Davis. "La nostra attenzione si concentra sempre più nell'individuare dove sia ancora necessario un intervento intensivo e dove si possa tornare a livelli più naturali negli esiti riproduttivi dei kakapo".
Kakapo. The kind parrot that doesn't fly and smells like honey and flowers pic.twitter.com/upearUHHaV— Nature and Music (@GuGi263) January 10, 2026
L'obiettivo di un'isola libera da predatori
La stagione positiva evidenzia anche l'importanza di creare più habitat liberi da predatori per la specie, e Davis punta a un'isola di Rakiura libera da predatori. "Tutti i fondatori della popolazione moderna, tranne uno, provenivano da Rakiura, quindi vedere la loro terra ancestrale diventare sicura per un eventuale ritorno resta un'aspirazione fondamentale".
Si ritiene che il kakapo viva tra i 60 e gli 80 anni, possa pesare fino a 4 chilogrammi ed è noto per il suo carattere particolarmente divertente. Più di 100.000 persone hanno seguito la diretta streaming di una femmina di kakapo mentre dormiva, mangiava e si occupava del nido e dei pulcini durante la stagione riproduttiva.
Il pappagallo ha rituali di accoppiamento insoliti. I maschi si radunano in un "lek" per produrre un caratteristico suono di rimbombo, emesso da sacche d'aria nel petto mentre siedono in una conca scavata nel terreno. Il rimbombo profondo, che può propagarsi fino a 5 km, ricorda il suono di una corda di violoncello pizzicata con delicatezza. Dopo aver scelto un partner e accoppiato, le femmine depongono in genere da una a quattro uova, e diventano le uniche responsabili delle uova e dei pulcini nati per circa sei mesi.
Dalla schiusa all'indipendenza
A 150 giorni di età, i pulcini sono considerati involati e abbastanza indipendenti da essere aggiunti al totale della popolazione. Il pulcino più giovane della stagione riproduttiva 2026 è stata una femmina, Awarua-A3, nata il 30 marzo. Per molti dei pulcini di quest'anno la prossima tappa sarà ricevere un nome nell'anniversario della schiusa, tra febbraio e marzo del prossimo anno, ma un piccolo numero di pulcini del 2026 resterà senza nome: il primo kākāpō senza nome nella storia moderna del recupero, a segnare il progressivo passaggio verso un futuro più naturale per la specie.
Le simulazioni indicano che la prossima stagione riproduttiva potrebbe verificarsi già nel 2028, ha detto Vercoe. "Quindi, mentre ci prenderemo un momento per fermarci e riflettere su questo anno straordinario, stiamo già guardando al 2028 e ci prepariamo a quello che potrebbe arrivare".