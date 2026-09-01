Il giuramento del nuovo re di Norvegia, Haakon VIII

AGI - Il nuovo re di Norvegia, Haakon VIII, ha giurato davanti al Parlamento come capo dello Stato.
"Prometto e giuro di governare il regno di Norvegia secondo la sua Costituzione e le sue leggi. Che l'onnipotente e onnisciente Dio mi aiuti", ha scandito Haakon, 53 anni, divenuto re venerdì scorso dopo la morte del padre Harald V.
Alla cerimonia non ha partecipato la moglie, la regina Mette-Marit, ancora convalescente dopo aver subito a giugno un trapianto di polmone. La Casa Reale ha parlato di "complicazioni" che hanno reso impossibile la sua presenza. Haakon è stato accompagnato dalla figlia, la principessa erede al trono Ingrid Alexandra. Il figlio minore, il principe Sverre Magnus, e la madre, la regina Sonia, hanno assistito dalla tribuna dello Storting.