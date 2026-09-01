L'accusa di Netanyahu: "Il 7 ottobre l'Idf non mi svegliò apposta"

AGI - Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha affermato, durante una diretta Instagram, che alti ufficiali delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e della Difesa avrebbero deliberatamente scelto di non svegliarlo la mattina dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 perché "sapevano che, in qualità di Primo Ministro di Israele, avrei immediatamente dato l'ordine di mettere in allerta l'intero esercito".
Il cambio di linea di Netanyahu
Queste dichiarazioni segnano un cambiamento rispetto alle precedenti affermazioni di Netanyahu, secondo cui gli eventi si sarebbero svolti diversamente se fosse stato svegliato prima dell'inizio dell'attacco. Ora, per la prima volta, il premier sostiene che i funzionari della difesa lo abbiano tenuto intenzionalmente all'oscuro.
Netanyahu afferma che avrebbe "svegliato tutte le comunità, svegliato tutti i coordinatori della sicurezza e detto all'aeronautica di tenersi pronta a colpire e uccidere chiunque si avvicinasse alla recinzione".
Netanyahu ha fatto dichiarazioni simili ieri in un podcast, in una clip che ha poi ripubblicato sul suo account X, sostenendo che alti funzionari della difesa non lo hanno svegliato "deliberatamente" prima dell'attacco. Ha puntato il dito contro l'allora capo dello Shin Bet, Ronen Bar, accusandolo di aver cercato di mantenere un livello di prontezza discreto e moderato, evitando un'azione militare su vasta scala per timore di provocare un'escalation con Hamas.
Netanyahu ha affermato che i funzionari della difesa non lo avevano avvertito perché sapevano che avrebbe mobilitato l'esercito e ordinato all'aviazione di colpire chiunque si avvicinasse al confine con Gaza.
Le dichiarazioni di Netanyahu dopo quelle della moglie Sara
Le sue dichiarazioni sono giunte dopo che sua moglie, Sara Netanyahu, ha diffuso una teoria del complotto contro il leader del Partito Democratico, Yair Golan, insinuando senza prove, in un'intervista andata in onda ieri, che Golan fosse stato informato in anticipo dell'attacco. Golan ha dichiarato che la denuncera' per diffamazione se non si scusera'. Lei si e' rifiutata.
Secondo il corrispondente politico della tv Channel 12, queste sembrano essere mosse deliberate della famiglia Netanyahu per ridefinire la narrazione relativa ai fallimenti del 7 ottobre, in vista delle prossime elezioni.(