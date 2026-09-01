Zelensky: 'I cieli russi non sono sicuri'. Putin: 'Fa terrorismo'

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito compagnie aeree, assicuratori e operatori internazionali che lo spazio aereo russo sta diventando sempre più insicuro a causa dell’intensificarsi degli attacchi con droni. Secondo il leader di Kiev, la guerra rischia ormai di avere conseguenze dirette anche sui collegamenti civili e sull’operatività dei principali aeroporti russi.
"È dalla Russia che sono arrivati i primi missili e i primi droni, e hanno attraversato il confine del nostro Paese dallo spazio aereo russo. Questa escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino. Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro". L'Ucraina "non minaccia l'aviazione civile in quanto tale - non un singolo aereo civile. Ci saranno semplicemente droni nei cieli della Russia su una scala che deve essere presa in considerazione".
Zelensky prosegue: "Sebbene le autorità russe non stiano informando adeguatamente le persone su questo, lo spazio aereo russo si chiudera' di fatto. La guerra iniziata dalla Russia sta chiudendo i suoi cieli. Noi in Ucraina non vogliamo che vite innocenti vadano perdute. Per questo stiamo avvertendo i nostri partner: i giorni sicuri nei cieli della Russia sono finiti".
Il messaggio di Zelensky
"È importante che questo venga sentito dagli ambasciatori dei Paesi qui rappresentati in Ucraina, così come dagli ambasciatori che lavorano a Mosca. Ognuno di loro sa esattamente cosa significa la guerra della Russia per il nostro paese e il nostro popolo, e devono trasmettere queste informazioni alle loro capitali. È importante che anche le compagnie aeree che al momento volano verso aeroporti principalmente a Mosca, San Pietroburgo e altre destinazioni chiave in Russia lo sentano. Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina e le nostre altre istituzioni forniranno alle organizzazioni internazionali tutte le informazioni sui pericoli nello spazio aereo russo. Cieli infestati di droni non sono un posto per l'aviazione civile".
La replica di Putin
Le minacce contro l'aviazione civile rappresentano un tentativo di terrorismo di Stato e non si negozia con i terroristi. Lo ha sottolineato il Presidente russo Vladimir Putin, commentando l'"avvertimento" di Volodymyr Zelensky alle compagnie aeree sui pericoli del sorvolo della Russia. "Ascoltate, non ho finora sentito dichiarazioni del genere, ma se vengono pronunciate ad alta voce, si tratta semplicemente di un'accusa di terrorismo di Stato. E vorrei sottolineare che ci chiedono di riprendere i negoziati, ci chiedono incontri personali. Noi non negoziamo con i terroristi", ha ribadito il capo dello Stato russo.