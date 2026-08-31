Trump: 'In Iran non c'è motivo di usare le armi nucleari'

AGI - Donald Trump, interrogato sulla possibilità di utilizzare un'arma nucleare contro l'Iran, ha risposto definendo la domanda "stupida". “Non lo direi mai, ma la risposta è che non ce n'è motivo... Che domanda stupida... Sono stati completamente sconfitti militarmente, e ora dovrei usare un’arma nucleare contro di loro? Che domanda stupida”, replica il presidente americano a un giornalista nello Studio Ovale.
Il tycoon ha precisato poi che gli attacchi contro Theran fanno parte di una campagna limitata. "Questo non significa che non li colpiremo", ha detto. "Vedremo cosa succederà. Ma lo Stretto di Hormuz è in ottime condizioni per noi. Stiamo controllando molte navi".
Trump: "Russi al G20? Andiamo d'accordo con tutti"
"Ci piace andare d'accordo con tutti. Uno dei motivi del mio successo è che vado d'accordo con tutti", ha precisato Trump rispondendo a una domanda sull'invito al ministro delle Finanze russo Siluanov al vertice del G20 di Asheville negli Usa.
I funzionari europei hanno immediatamente protestato contro l'inclusione di Anton Siluanov, il ministro russo, nella riunione dei ministri delle finanze del G20 Finanze ad Asheville, in Nord Carolina. Lo riporta il 'New York Times'.
Lars Klingbeil, il vicecancelliere tedesco, e i suoi omologhi di tutta Europa avrebbero minacciato di boicottare la tradizionale foto di gruppo dei ministri se Siluanov fosse stato incluso. Oggi il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, ha fatto un'apparizione inaspettata ai colloqui dei leader finanziari del G20 ospitati dagli Stati Uniti, e la sua presenza fisica all'incontro dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022 ha suscitato ire.
Questa mattina Siluanov ha anche incontrato il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent. Il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, ha dichiarato ai giornalisti che avrebbe preferito una posizione chiara da parte di Washington, secondo cui Siluanov non sarebbe stato accolto come un ospite abituale.
"Ricevere qui il ministro delle Finanze russo è un segnale che trovo preoccupante", ha affermato Klingbeil. Gli Stati Uniti detengono attualmente la presidenza di turno del G20. Interrogato sulla presenza di Siluanov, il portavoce della Casa Bianca Kush Desai ha dichiarato all'AFP che l'amministrazione Trump sta collaborando con la Russia per promuovere un accordo che "fermerebbe l'infinito spargimento di sangue che il Presidente ha condannato.
Il Presidente e l'amministrazione non esiteranno mai a parlare con le persone con cui dobbiamo parlare, per promuovere questo obiettivo", ha affermato. "È su questo che stiamo lavorando qui al G20". Klingbeil ha dichiarato di aver detto a Siluanov, durante una sessione plenaria del G20, che il governo russo deve porre fine alla sua guerra e "che sosteniamo chiaramente l'Ucraina".
Trump: "Sto rivedendo la mia posizione sulle isole Falkland"
Trump, sempre alal Casa Bianca, ha poi affermato che sta riesaminando la posizione degli Stati Uniti sulle Isole Falkland, il remoto arcipelago governato dagli inglesi nell'Atlantico meridionale. "Rivedo sempre ogni posizione. Questo è solo una delle tante", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale quando gli è stato chiesto della sovranità delle isole.
"In Venezuela entreranno grandi compagnie di petrolio"
"Ci sono grandi compagnie petrolifere, tra cui la Exxon, che stanno per entrare in Venezuela". Lo afferma il Presidente degli stati Uniti conversando con i giornalisti alla casa Bianca. Per Trump l'accordo con il Venezuela è "un buon affare per loro. Sta a loro decidere cosa fare con l'Opec". Trump annuncia la sua intenzione di voler "riempire le riserve strategiche".
I tassi di interesse sono troppo alti
"I tassi di interesse sono troppo alti. Abbiamo molto rispetto per Warsh e farà quello che deve fare", ha sottolineato affrontando il tema del costo del denaro negli Usa.
Hegseth alla Casa Bianca? E' presto per parlarne
Riguardo alle indiscrezioni secondo cui il Segretario alla Difesa Pete Hegseth starebbe valutando una candidatura alla presidenza nel 2028, Trump ha affermato: "Penso che stia facendo un ottimo lavoro, ma è troppo presto per parlarne. Prima dobbiamo superare le elezioni di metà mandato, e penso che sia una brava persona. Ma sono disposto a scommettere che ci sono molte persone che stanno pensando di candidarsi di cui non siete a conoscenza".