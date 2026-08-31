L'insegnante sopravvissuta allo squalo: 'Un pugno mi ha salvato'

AGI - Salvarsi dall'attacco di uno squalo grazie a un gancio ben assestato. Un'insegnante australiana aggredita mentre nuotava al largo di una spiaggia di Sydney ha raccontato come ha fatto a liberarsi dal morso prima che un enorme squalo bianco la trascinasse sott'acqua.
La donna è rimasta in coma a lungo dopo l'attacco dello squalo
Leah Stewart, maestra di scuola elementare, è rimasta in coma a lungo e ha subito l'amputazione di parte del braccio sinistro dopo che il 13 giugno a Coogee Beach un animale lungo quattro metri l'ha attaccata mentre faceva una nuotata. Era tarda mattinata e il mare era "cristallino". Stewart stava già tornando a riva quando ha sentito una ragazza urlare. "Mi sono girata e c'era un'enorme, enorme pinna dietro di me. All'inizio ho pensato: 'Oh, è un delfino'", ha raccontato alla trasmissione 60 Minutes di Nine Network "Ho guardato meglio e ho capito che non era un delfino. E così ho iniziato a urlare a squarciagola: 'squalo, squalo, squalo'".
Dopo aver fatto qualche bracciata si è voltata e si è trovata davanti all'animale
"Era orribile. Non dimenticherò mai il suo muso, era enorme. E i suoi denti, e la sua bocca erano enormi, e i suoi occhi, erano solo piccoli occhi neri e luccicanti. Ci guardavamo faccia a faccia", ha raccontato Stewart. Temendo che la mordesse al viso, la donna ha preso una decisione apparentemente folle: dargli un pugno. "Ho pensato, beh, quale arto sono disposta a perdere? Scrivo con la destra quindi ho deciso di mollargli un gancio sinistro", ha detto "si è aggrappato al mio avambraccio e mi ha strappato via la pelle, i muscoli, tutto".
"Ho pensato: "Devo sopravvivere per mia figlia"
Sotto choc, Stewart ha guardato il braccio ferito e "un attimo dopo" ha sentito lo squalo afferrarle la coscia sinistra e squarciarla. "Mentre mi tirava giù, ho fatto un grande respiro, pensando che dovevo sopravvivere per mia figlia, August. Mi sono girata e ho iniziato a dargli pugni ancora e ancora e ancora, solo pugni, pugni, pugni, ed è stato come combattere un dinosauro". "Era così grande che era come prendere a pugni un muro di mattoni. Ma penso di avergliene mollato uno davvero buono. E così mi ha lasciato andare, e sono semplicemente saltata fuori dall'acqua.
A portare in salvo Stewart è stato Charlie Verco, un paddleboarder professionista che si trovava nelle vicinanze. I medici l'hanno curata sulla spiaggia prima che fosse portata in ospedale. Circa 10 giorni dopo l'attacco, i medici hanno ridotto la sua sedazione ed è uscita dal coma. Gli scienziati australiani ritengono che l'aumento della temperatura dell'oceano stia cambiando i modelli migratori degli squali, il che potrebbe contribuire a un aumento degli attacchi. Un ragazzo di 12 anni è morto dopo essere stato morso da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney a gennaio; tre subacquei sono stati uccisi in incidenti separati tra maggio e giugno: due nell'Australia occidentale e il terzo nel Queensland.