AGI - A luglio, alcuni Paesi europei avrebbero esortato l'Ucraina a intensificare le azioni di sabotaggio e gli attacchi contro la Russia. Lo sostiene il Servizio di intelligence estera russa (Svr), secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti.
«A margine del vertice della Coalizione dei volenterosi, tenutosi a Parigi il 13 luglio sul tema della creazione di un nuovo sistema di difesa missilistica paneuropeo, gli europei hanno esortato il regime di Kiev a intensificare i sabotaggi, gli attacchi terroristici, nonché gli attacchi contro obiettivi sia nei territori russi liberati sia in profondità nel territorio russo», si legge nel comunicato rilanciato dall'agenzia russa.
Le accuse sui cyberattacchi alle elezioni
Secondo l'Svr, Kiev avrebbe discusso con le agenzie di intelligence europee anche di possibili attacchi informatici alle infrastrutture elettorali in vista del voto per il rinnovo della Duma di Stato, previsto a metà settembre. L'intelligence russa sostiene che l'Europa si sarebbe posta l'obiettivo di interrompere il normale processo elettorale e di screditare i risultati delle future elezioni legislative in Russia.
«I cosiddetti paladini della legalità e della democrazia in Europa si sono posti un duplice obiettivo: interrompere il normale processo elettorale e screditare i risultati del voto a tutti i livelli della campagna elettorale», afferma ancora il comunicato diffuso dal Servizio di intelligence estera di Mosca.
Le dichiarazioni rappresentano la posizione ufficiale espressa dall'Svr e riguardano presunte attività attribuite ai Paesi europei e all'Ucraina in relazione al contesto politico e militare in corso.
Le elezioni per il rinnovo della Duma
Le elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, la Camera bassa del Parlamento russo, si svolgeranno nell'arco di tre giorni, dal 18 al 20 settembre.
Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il voto il più importante appuntamento politico interno per il Paese, sottolineando il valore strategico delle consultazioni per il futuro assetto istituzionale della Federazione Russa.