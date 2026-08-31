Spagna: dimentica figlio a stazione servizio e guida per 140 km
In Spagna un padre dimentica il figlio alla stazione di servizio e percorre 140 chilometri
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In Spagna un padre dimentica il figlio alla stazione di servizio e percorre 140 chilometri

L'uomo si era fermato alle 20:30 nello stabilimento per fare rifornimento di benzina, ma era ripartito lasciando lì il bambino
Autostrada Spagna
Jc Milhet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP - Autostrada Spagna
spagna stazione di servizio
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AGI I - Una rivisitazione in chiave estiva e "on the road" di 'Mamma, ho perso l'aereo', ma ambientata sull'autostrada e senza trappole per ladri.

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Un uomo ha dimenticato il figlio di appena dieci anni in un'area di sosta in Spagna, continuando a guidare per ben 140 chilometri prima che le forze dell'ordine riuscissero a rintracciarlo.

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La tappa benzina e i 140 km

La vicenda si è verificata lungo l'arteria autostradale dell'Estremadura. Secondo quanto ricostruito dai media spagnoli, l'auto si era fermata intorno alle 20:30 presso la stazione di servizio di Aldea del Cano, nella provincia di Cáceres, per effettuare un normale rifornimento di carburante.

Una dimenticanza collettiva

Terminata la sosta, l'uomo è risalito a bordo e si è rimesso in viaggio senza notare che il piccolo era rimasto a terra. La cosa più incredibile è che né il padre né gli altri occupanti del veicolo - a bordo c'erano anche lo zio e il fratellino di sette anni del minore - si sono accorti per oltre due ore dell'assenza del bambino.

L'intervento delle forze dell'ordine

La polizia spagnola ha così attivato le ricerche dell'autovettura lungo i tratti autostradali limitrofi, allertando le pattuglie di zona.

Solo attorno alle 23:00, dopo essere stato finalmente contattato al telefono dagli agenti, il genitore si è reso conto dell'incredibile dimenticanza. L'uomo ha dovuto fare un'inversione di marcia e percorrere a ritroso i 140 chilometri che lo separavano dal figlio, che nel frattempo era stato preso in custodia e rassicurato dagli agenti della polizia locale.

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