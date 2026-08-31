Bombe su Kharg, Trump pubblica video con l'IA. Iran: 'Ridicolo'

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso sulla piattaforma Truth Social un video generato con l'intelligenza artificiale che mostra un ipotetico bombardamento dell'isola iraniana di Kharg.
Nel filmato si vedono un serbatoio di stoccaggio del petrolio e una petroliera esplodere, mentre la scena viene osservata dall'alto da un velivolo. "Kharg Island ridotta in mille pezzi!", si legge nel messaggio pubblicato dal presidente statunitense.
Kharg, snodo strategico per il petrolio iraniano
Prima dell'inizio della guerra, l'isola di Kharg gestiva la maggior parte delle esportazioni petrolifere iraniane, rappresentando uno dei principali nodi strategici per l'economia di Teheran.
Dall'inizio del conflitto, Trump ha più volte minacciato di prendere il controllo dell'isola o di colpirne le infrastrutture, considerate fondamentali per il settore energetico della Repubblica islamica.
La replica dell'Iran
L'Iran ha definito "ridicolo" il post pubblicato da Trump e ha assicurato che le attività sull'isola non hanno subito interruzioni. Secondo quanto riportato dall'agenzia Nournews, le operazioni petrolifere a Kharg proseguono regolarmente nonostante le affermazioni contenute nel video diffuso sui social.
A intervenire è stato Hamid Bovard, amministratore delegato della National Iranian Oil Company (Nioc), che ha smentito categoricamente la presunta distruzione del terminale petrolifero.
"Situazione tranquilla, attività mai fermate"
"I tweet di Trump sono ridicoli e la situazione a Kharg è tranquilla", ha dichiarato Bovard, sottolineando il ruolo centrale dell'isola nel sistema energetico iraniano.
Secondo il dirigente, da Kharg transita circa il 90% delle esportazioni di petrolio dell'Iran. Bovard ha inoltre ricordato che l'isola sarebbe stata colpita ripetutamente in passato durante operazioni militari attribuite a forze statunitensi e israeliane.
Nonostante gli attacchi subiti nel corso degli anni, ha aggiunto il manager della Nioc, i lavoratori del settore petrolifero non hanno mai consentito l'interruzione delle operazioni, garantendo la continuità delle attività "nemmeno per un istante".
Il valore strategico dell'isola di Kharg
La vicenda conferma l'importanza strategica di Kharg nel quadro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. L'isola rappresenta infatti il principale terminale per l'export di greggio del Paese e qualsiasi minaccia alle sue infrastrutture avrebbe ripercussioni significative sul mercato energetico e sulle entrate economiche iraniane.