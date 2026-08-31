Ritrova dopo quasi 50 anni la fede nuziale persa dal padre

AGI - Ha cercato per anni la fede nuziale persa dal padre nel giardino della casa di famiglia e alla fine l'ha ritrovata, quasi mezzo secolo dopo. È successo in Ohio, dove Jeff Arnett, 64 anni, ha recuperato con un metal detector l'anello che il padre John Arnett aveva smarrito tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta.
John Arnett, sottufficiale della Guardia Nazionale dell'Ohio, aveva perso l'anello mentre lavava la sua Plymouth Volare davanti alla casa di Swanton. Convinto che fosse caduto da qualche parte nel giardino, non aveva mai smesso di pensare a quella fede.
La promessa fatta al padre
Circa un anno e mezzo prima di morire, John aveva chiesto al figlio di provare un giorno a cercare l'anello con un metal detector. Jeff Arnett, come racconta il New York Times, mantenne la promessa e iniziò le ricerche nell'autunno del 2013, poco dopo la morte del padre.
Il primo tentativo non diede risultati, ma da quel momento la ricerca della fede si trasformò lentamente in una passione per il metal detecting, hobby che avrebbe accompagnato Arnett negli anni successivi.
Anni di ricerche senza successo
Negli anni Arnett è tornato più volte nel giardino della casa in cui era cresciuto, soprattutto durante la primavera e l'autunno. Le sue ricerche hanno portato alla luce circa 150 oggetti, tra cui chiodi, dadi, bulloni e alcune monete.
Nonostante la costanza e l'impegno, della fede non c'era alcuna traccia. Eppure il 64enne non ha mai smesso di cercare, convinto che l'anello fosse ancora nascosto nel terreno.
La svolta grazie a un nuovo metal detector
La svolta è arrivata nell'agosto di quest'anno, quando Arnett è tornato sul posto con un metal detector più sofisticato, ricevuto in regalo dai fratelli. La casa, oggi di proprietà dell'ex pastore della famiglia, sarebbe stata presto messa in vendita e Jeff temeva che futuri proprietari potessero impedirgli di continuare le ricerche.
Quella che sembrava una delle ultime occasioni si è rivelata decisiva. Dopo appena cinque minuti, il dispositivo ha segnalato un oggetto a circa 20 centimetri di profondità. Sotto terra si trovava un anello in oro bianco 14 carati.
Il riconoscimento della madre
In un primo momento Arnett non era certo che si trattasse della fede del padre e non escludeva che potesse essere semplice bigiotteria. Per avere una conferma ha deciso di mostrarla alla madre, Carol Arnett, oggi novantenne.
La donna l'ha riconosciuta immediatamente: "È quello", gli ha detto. La conferma definitiva è poi arrivata sfogliando l'album fotografico del matrimonio dei genitori, celebrato nel 1957, dove la stessa fede era chiaramente visibile al dito di John.
Un legame speciale con il passato
"Quando l'ho preso e l'ho messo al dito ho realizzato che mio padre era stato l'ultimo ad averlo indossato e io il primo dopo di lui", ha raccontato Jeff Arnett al New York Times. "È stata la cosa più vicina al poter toccare di nuovo mio padre".
John Arnett è morto nel 2013 all'età di 78 anni a causa di una fibrosi polmonare. Oggi il figlio conserva l'anello in una scatola sulla propria scrivania, accanto a uno degli orologi appartenuti al padre.
La straordinaria scoperta ha anche consolidato la sua passione per il metal detecting, nata proprio dal desiderio di mantenere una promessa e ritrovare un prezioso ricordo di famiglia.