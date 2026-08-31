Xi e Modi a Putin, "la guerra in Ucraina deve finire"  

AGI - La Russia si sta "muovendo" per portare a conclusione il conflitto con l'Ucraina. È quanto, riporta Tass, ha replicato il presidente russo, Vladimir Putin, al primo ministro indiano, Narendra Modi, che nell'incontro bilaterale delle scorse ore a Bishkek gli aveva chiesto di porre fine al conflitto.
"Ci stiamo muovendo in questa direzione", ha risposto Putin a Modi, che gli aveva chiesto di chiudere la questione attraverso mezzi diplomatici.
Modi e la fine dell'ostilità tra Russia e Ucraina
Il premier indiano ha chiesto al leader Russo di porre fine alla guerra a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in corso a Bishkek, capitale del Kirghizistan.
"Ogni giorno in cui il conflitto si prolunga rappresenta un passo indietro per l'umanità'", ha dichiarato Modi. "Dobbiamo passare da una guerra senza fine alla fine della guerra", ha aggiunto. L'ultimo incontro tra i due leader risaliva allo scorso dicembre, quando Putin effettuò una visita di Stato a Nuova Delhi.
Una richiesta che sembra arrivare arriva anche da Pechino.
Le parole di Xi Jinping
I popoli del mondo desiderano un futuro di pace e cooperazione internazionale. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping, durante il suo incontro bilaterale a Bishkek con il presidente russo. "In un contesto di rapidi cambiamenti senza precedenti, come non se ne vedevano da un secolo, i fattori di incertezza e imprevedibilità sono in netto aumento ma l'aspirazione dei popoli del mondo alla pace, allo sviluppo, alla cooperazione e al mutuo beneficio rimane immutata", ha affermato Xi.
L'approccio allineato tra Russia e Cina
Poco prima delle parole di Xi, lo zar Putin aveva commentato gli ottimi rapporti con Pechino. L'approccio di fondo dalla politica estera è perfettamente allineato, aveva dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.
"Per quanto riguarda le attuali questioni di politica estera, i nostri approcci di fondo sono simili e coincidono perfettamente", ha affermato il presidente russo, come riporta Ria Novosti.
Zelensky: "Putin vuole che la guerra continui"
Vladimir Putin non mostra alcuna intenzione di porre fine alla guerra contro l'Ucraina. Tuttavia, sul fronte diplomatico, sono possibili importanti progressi nel processo di pace. Lo riporta RBC-Ucraina, citando una dichiarazione del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
"Al momento, purtroppo, tutte le prove dell'intelligence, sia le nostre sia quelle dei nostri partner, tutti i segnali provenienti dalla Russia indicano che il leader russo desidera personalmente un'ulteriore guerra", afferma Zelensky. Il Presidente ucraino ha osservato che la stragrande maggioranza della società russa è già favorevole alla cessazione delle ostilità lungo la linea di contatto.
Tuttavia, Putin sostiene la continuazione delle ostilità contro l'Ucraina. "Vedremo cosa riusciranno a fare i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti. Settembre può cambiare molto e noi, insieme ai nostri partner, dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere le persone, per proteggere la vita e per la pace", ha dichiarato Zelensky.
In precedenza, RBC-Ucraina aveva scritto che si stava discutendo la data della visita a Kiev dei rappresentanti del Presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Questo sarebbe il loro primo viaggio in Ucraina.