Trump riscrive la geografia, ora “Lago America” pure su Google

AGI - Trump, sulla scia della guerra di dazi con il Canada, riscrive la geografia. E dopo l’ordine esecutivo del tycoon pure Google Maps ha cambiato la dicitura affiancando “Lago America” al tradizionale nome "Lago Ontario".
Intanto sulla sponda canadese del grande lago del Nord America è stato svelato, alla presenza del premier dell’Ontario, il cartello: "Lago Ontario. Ora e per sempre". Una sorta di barricata anti Trump contro la nuova dicitura a stelle e strisce.
Ma le tensioni tra Ottawa e Washington sfociano anche sui social. Aiutato dall'intelligenza artificiale sale in cattedra lo stesso Trump mentre con un calcio butta giù il cartello “Lake Ontario” per sostituirlo con l’insegna Usa “Benvenuti al lago America”. Un altro filmato mostra decine di oche canadesi con la chioma in stile Trump che sorvegliano con tanto di fucili la riva del lago.
Trump riscrive la geografia
Sul motore di ricerca di Google compaiono entrambi i nomi, Lake Ontario (Lake America). Trump, infatti, con un ordine esecutivo ha deciso di cambiare nome al lago "con effetto immediato". L'ordine concede al dipartimento dell'Interno 30 giorni per aggiornare il Geographic Names Information System, l'archivio ufficiale statunitense dei nomi geografici.
Trump può decidere come gli Stati Uniti indicano i luoghi nelle proprie mappe e nei documenti federali, ma il Canada e gli altri Paesi non sono obbligati a riconoscere la nuova denominazione. Le autorità di Ottawa hanno quindi respinto la decisione.
Google Maps ha cambiato il nome del "Lago Ontario" in "Lago America" per gli utenti statunitensi, in ottemperanza all'ordine esecutivo di Trump. L'ordine presidenziale riguarda il Sistema di Informazione sui Nomi Geografici degli Stati Uniti (GNIS), che definisce gli standard per le mappe ufficiali statunitensi. Non ha alcun impatto sulle convenzioni di denominazione canadesi né sul modo in cui il resto del mondo si riferisce al lago.
"Dal momento che aggiorniamo Google Maps per riflettere i cambiamenti di nome nelle fonti governative ufficiali, che negli Stati Uniti sono GNIS, gli utenti di Maps negli Stati Uniti vedranno 'Lago America', quelli in Canada continueranno a vedere 'Lago Ontario' e quelli al di fuori degli Stati Uniti e del Canada vedranno entrambi i nomi", ha dichiarato Google in un post sul suo blog. La Casa Bianca, l'ufficio di Carney e l'ufficio di Ford non hanno rilasciato commenti.
"Lago Ontario ora e per sempre"
Stamattina su un grande cartello installato sulla sponda canadese è comparso il messaggio: "Lago Ontario. Ora e per sempre". L'insegna è stata inaugurata dal premier dell'Ontario, Doug Ford, che ha detto: "Molto prima del presidente Trump, questo lago si chiamava lago Ontario. Molto dopo che il presidente Trump se ne sarà andato, continuerà a chiamarsi lago Ontario".
Lo scontro sui social
Lo scontro si è spostato anche sui social. In uno dei video IA pubblicati sabato, Trump abbatte con un calcio un cartello con la scritta "Lake Ontario" e lo sostituisce con un'insegna che recita: "Benvenuti al lago America".
In un altro filmato, uno stormo di oche canadesi, tutte con la caratteristica capigliatura del presidente e armate di fucili, pattuglia le rive del lago appena ribattezzato.
La presa di posizione di Carney
Secondo Ford, Trump ha cambiato il nome perché "non gli è piaciuto che l'Ontario e il Canada abbiano deciso di difendersi". "Nel caso in cui il presidente Trump o chiunque altro se ne dimentichi, abbiamo installato questo cartello per ricordarglielo: è il lago Ontario, ora e per sempre", ha affermato il governatore davanti alla nuova insegna. Una risposta che riecheggia quella del primo ministro canadese Mark Carney: "Le cose devono essere chiamate con il loro nome e questo lago si chiama lago Ontario, oggi e per sempre".