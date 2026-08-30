Putin, Xi e Pezeshkain attesi al summit della Sco in Kirghizistan

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo cinese Xi Jinping sono tra i capi di Stato attesi domani - lunedì 31 agosto - a Bishkek, capitale del Kirghizistan, per celebrare il 25esimo anniversario dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Il gruppo riunisce Russia, Cina, India, Pakistan, Iran, quattro Paesi dell'Asia centrale e la Bielorussia, alleata di Mosca.
Putin e Xi hanno precedentemente sfruttato questa piattaforma per promuovere la loro visione di un mondo multipolare e presentare un fronte unito contro l'Occidente.
Putin, Xi e Pezeshkian attesi al summit
Il summit di Bishkek si tiene a quattro anni e mezzo dall'invasione russa dell'Ucraina e a sei mesi dall'inizio della guerra tra Washington e Teheran. L'Iran sarà rappresentato dal suo presidente, Massoud Pezeshkian. Putin, Xi, Pezeshkian, così come l'indiano Narendra Modi e il pakistano Shehbaz Sharif, parteciperanno a una sessione plenaria presieduta dal leader kirghiso, Sadyr Japarov. A margine dell'evento, il capo del Cremlino ha in programma colloqui bilaterali con Pezeshkian e Xi.
Legami tra Russia e Iran
Russia e Iran, tra gli Stati più sanzionati al mondo, hanno intensificato notevolmente i loro legami militari ed economici durante la guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha messo in guardia Mosca e Pechino dal fornire armi all'Iran. L'incontro di Putin con Pezeshkian avviene pochi giorni dopo la rara visita a Mosca del direttore della Cia, John Ratcliffe, durante la quale i media statunitensi hanno ipotizzato che Ratcliffe potesse aver discusso di Ucraina e Iran con le sue controparti russe.
Il ruolo della Sco
La Sco, storicamente, è focalizzata su questioni economiche. Negli ultimi anni, sotto la guida di Mosca e Pechino ha, però, acquisito nuovo slancio. Oltre ai suoi 10 membri, conta ora 15 "partner di dialogo", tra cui Turchia, Arabia Saudita e Qatar. Vi fanno parte, come Paesi osservatori, anche Afghanistan e Mongolia.
Sanzioni e rapporti commerciali
Alcuni dei membri della Sco sono impegnati non solo in guerre militari, ma anche economiche. Questo mese, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni secondarie ai partner commerciali dell'Iran nei settori dell'oro, della tecnologia, delle risorse digitali, dell'aviazione e del trasporto marittimo, con l'obiettivo di paralizzare il regime iraniano. Washington ha anche minacciato di sanzionare gli alleati dell'Iran. La Cina, uno dei principali importatori di petrolio iraniano, ha risposto affermando che "difenderà con fermezza" i propri interessi.
Le divisioni interne al blocco
Sebbene il blocco si vanti di rappresentare circa il 40% della popolazione mondiale e il 25% del Pil globale, rimane eterogeneo, con alcuni disaccordi tra i suoi membri. Russia e Cina si contendono l'influenza in Asia centrale, una regione ricca di risorse e cruciale per il trasporto di merci tra Europa e Asia, mentre Pechino ha talvolta avuto rapporti tesi con India e Pakistan.