AGI - In Iran la guerra doveva durare "quattro o cinque settimane", secondo la previsione iniziale del presidente Donald Trump, ma il conflitto lanciato da Stati Uniti e Israele contro Teheran ha superato i sei mesi.
La guerra in Iran ha superato i sei mesi
La guerra si è esteso a diversi Paesi del Golfo, ha paralizzato lo Stretto di Hormuz e si è trasformato in una nuova operazione militare a tempo indeterminato per Washington. La guerra è iniziata il 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno colpito gran parte della leadership iraniana e danneggiato importanti siti militari. Trump presentò l'intervento come necessario a "difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano", compreso il suo programma nucleare.
Il blocco dello Stretto di Hormuz
L'Iran ha risposto attaccando le basi statunitensi in Bahrein, Kuwait, Giordania e Iraq con missili e droni. Secondo il Centcom, in sei mesi le forze americane hanno colpito oltre 13 mila obiettivi iraniani, tra quartier generali militari, navi, sistemi di difesa aerea e siti per il lancio di droni.
La risposta più rilevante di Teheran è però arrivata sul mare, con il blocco del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz. La riapertura di una delle rotte energetiche più importanti del mondo, inizialmente considerata un obiettivo secondario, è diventata uno dei punti centrali della missione statunitense.
I soldati americani morti in Iran
Dall'inizio della guerra sono morti 18 militari americani e più di 750 sono rimasti feriti. Trump ha partecipato a tre cerimonie per il rimpatrio delle salme, definendole "una delle cose più difficili da fare per un presidente".
Gli effetti sull'economia
Il conflitto sta pesando anche sull'economia. In sei mesi i prezzi mondiali del petrolio sono aumentati di circa il 25% e negli Stati Uniti il costo medio di un gallone di benzina ha superato i quattro dollari, circa un dollaro in più rispetto al periodo precedente alla guerra. Secondo un rilevatore della Brown University, ogni americano ha speso in media quasi 700 dollari in più per il carburante.
Il sondaggio sulla guerra
Il segretario della Difesa (o della Guerra) Pete Hegseth ha stimato in oltre 37,5 miliardi di dollari il costo sostenuto finora dagli Stati Uniti. Il Pentagono ha inoltre chiesto al Congresso altri 67,1 miliardi per le spese di quest'anno, in gran parte legate al conflitto. La Casa Bianca ha proposto per l'anno fiscale 2027 un bilancio record per la difesa da 1.500 miliardi di dollari, con un aumento del 42%. Intanto il sostegno dell'opinione pubblica continua a diminuire.
Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos condotto a fine agosto, soltanto il 31% degli americani approva gli attacchi contro l'Iran, rispetto al 37% di marzo. Il consenso tra gli elettori repubblicani è sceso dal 77% al 69%, mentre il 90% dei democratici e il 67% degli indipendenti si oppongono all'intervento. Solo il 25% approva la gestione dell'Iran da parte di Trump, contro il 63% di giudizi negativi.
Anche tra i repubblicani al Congresso cresce il timore che la guerra possa danneggiare il partito alle elezioni di mid-term. "Dobbiamo chiuderla", ha dichiarato a luglio lo speaker della Camera Mike Johnson, ammettendo che una conclusione prima del voto sarebbe "utile".
Negoziati bloccati e tregua violata
I negoziati risultano fermi. Il memorandum d'intesa in 14 punti firmato a metà giugno dai presidenti dei due Paesi avrebbe dovuto aprire la strada a un accordo complessivo sul nucleare, ma la tregua è stata violata nel giro di una settimana e Trump ha dichiarato morto il documento appena 22 giorni dopo la sua entrata in vigore.
Pressione economica su Teheran
Nell'ultimo mese gli Stati Uniti non hanno condotto attacchi su vasta scala e stanno tornando a privilegiare la pressione economica. Oltre al blocco dei porti iraniani, Washington ha minacciato pesanti sanzioni contro tutti i Paesi che continuano a commerciare con Teheran.
Trump ha definito la nuova campagna un "D-Day economico", mentre il segretario al Tesoro Scott Bessent l'ha presentata come "l'inizio della fase finale". L'amministrazione non ha tuttavia fissato scadenze precise né chiamato direttamente in causa la Cina, principale partner commerciale dell'Iran.
Le consultazioni attraverso i Paesi mediatori proseguono e Washington e Teheran si scambiano ancora messaggi occasionali, ma, secondo funzionari statunitensi citati da Abc News, i progressi sono bloccati e le speranze di raggiungere un accordo duraturo sono ai minimi.