Usa: inondazione nel Grand Canyon, almeno 20 dispersi

AGI - Almeno venti persone risultano disperse dopo un'inondazione lampo che ha investito il percorso Bright Angel e l'area di Phantom Ranch nel Parco Nazionale del Grand Canyon, in Arizona. Lo riferisce su X il Servizio Parchi Nazionali, che "chiede informazioni su oltre 20 persone che potrebbero risultare disperse o irreperibili in seguito all'alluvione lampo del 29 agosto".
Grand Canyon, la nota del Servizio Parchi Nazionali
"Se conoscete escursionisti o campeggiatori che si trovavano nel corridoio di Bright Angel Creek il 29 agosto, o che avevano una prenotazione per un campeggio in quella zona, vi preghiamo di contattare la Sezione Investigativa del Servizio Parchi Nazionali", si legge nel comunicato, "ciò include anche coloro che potrebbero essere stati sul North Kaibab Trail tra l'inizio del sentiero e Phantom Ranch, al campeggio di Bright Angel o nella zona 'The Box' a nord di Phantom Ranch".
At least 20 people unaccounted for after flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona - officials pic.twitter.com/he0VNiRsLd— BNO News (@BNONews) August 30, 2026
Fonti del Paeco hanno riferito ai media americani che una sessantina di persone sono state evacuate.