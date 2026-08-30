Cipro Nord, si ribalta un traghetto con 270 persone a bordo

AGI - Un traghetto si ribalta a Cipro Nord. Secondo l'ultimo e provvisorio bilancio, almeno sei persone sono morte mentre 172 passeggeri sono stati salvati. La nave da crociera veloce partita da Girne è naufragata al largo della parte settentrionale dell'isola riconosciuta dalla Turchia. A quanto riferito dal sito Kibris, a bordo ci sono 270 persone tra passeggeri ed equipaggio. Il traghetto FiloJet ha iniziato a imbarcare acqua a circa 4 miglia di distanza da Girne.
Il governo di Cipro Nord: "Sei morti e 172 passeggeri salvati"
Almeno sei persone sono morte nel naufragio al largo di Cipro Nord del traghetto partito da Girne. È il nuovo bilancio diffuso dal primo ministro della Repubblica Turca di Cipro Settentrionale (Trnc), Unal Ustel, citato dall'agenzia statale turca Anadolu.
"Il primo ministro della Trnc Ustel ha annunciato che in 172 sono stati salvati dalla nave capovolta che trasportava 267 persone, sei hanno perso la vita e le operazioni di ricerca e soccorso continuano", ha riferito Anadolu.
A passenger ferry has capsized north of Cyprus shortly after setting off for Turkey.— VIRAL VOLT (@ViralVolT1) August 30, 2026
280 people were onboard. A massive rescue operation is underway, with many people in the water.#Cyprus #NorthernCyprus #Kyrenia #FerryAccident #FerryCapsized #Turkey #Tasucu #MediterraneanSea pic.twitter.com/vdvVhreVmn
"La nave sta imbarcando acqua"
Il traghetto si è capovolto poco dopo aver lasciato il porto. "Circa 100 passeggeri sono stati evacuati e portati a riva", ha dichiarato all'emittente locale Erhan Arikli, ministro dei Trasporti della Repubblica Turca di Cipro del Nord aggiungendo che la nave sta "imbarcando acqua" e che sono in corso operazioni di soccorso.
Le immagini trasmesse dalla televisione turca mostrano il traghetto capovolto in acqua, con persone munite di giubbotto di salvataggio sopra lo scafo arancione. Le condizioni meteorologiche sono buone e diverse imbarcazioni sono intervenute per i primi soccorsi.
La Repubblica di Cipro Nord riconosciuta dalla Turchia
La Repubblica di Cipro Nord, riconosciuta solo dalla Turchia, controlla il terzo settentrionale dell'isola di Cipro, divisa dal 1974.
Ankara occupò quella parte dell'isola proprio nel 1974, in risposta a un colpo di stato dei greco-ciprioti orchestrato da Atene e mirato ad un’annessione con la Grecia. Oggi Cipro Nord è collegato alla Turchia tramite regolari tratte aeree e marittime.
"Risposta tempestiva dopo il naufragio"
"Sono in corso tutti i preparativi necessari per garantire una risposta tempestiva da parte dei servizi di soccorso e sanitari", ha affermato il Ministero della Salute di Cipro Nord Il ministro ha aggiunto che gli ospedali del territorio sono stati allertati, affinché possano fornire qualsiasi assistenza medica si renda necessaria.