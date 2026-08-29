I pasdaran: 'Manteniamo noi il controllo su Hormuz'

AGI - I Guardiani della Rivoluzione Islamica (Irgc), i pasdaran, respingono le ripetute affermazioni degli Stati Uniti secondo cui lo Stretto di Hormuz sarebbe aperto, affermando che i funzionari statunitensi continuano a "mentire" sullo stato della via d'acqua per influenzare il prezzo del petrolio e "coprire i loro fallimenti". In una dichiarazione pubblicata dall'emittente iraniana Irib, la marina dell'Irgc ha affermato che "il dominio dei combattenti dell'Islam su questa via d'acqua strategica è completamente decisivo". E ha proseguito: "Con tutto il potere e in piena autorità, lo Stretto di Hormuz è chiuso a tutte le navi che intendono transitare senza coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran".
UKMTO, nell'ultima settimana a Hormuz 29 navi al giorno
L'UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) ha registrato una media di circa 29 navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz negli ultimi sette giorni, un dato che indica un aumento del traffico marittimo attraverso questa vitale via d'acqua per l'industria energetica globale. Lo scrive l'agenzia Dpa.
Secondo un rapporto pubblicato oggi, 103 navi sono entrate nel Golfo la scorsa settimana, rispetto alle 101 che ne sono uscite, mentre il traffico marittimo ha registrato un leggero aumento dalla fine di luglio.
Il messaggio di Khamenei
La Guida suprema della Rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyyed Mojataba Khamenei, ha elogiato l'amministrazione del Presidente, Masoud Pezeshkian, per aver gestito i bisogni della popolazione durante l'aggressione, esortando a rafforzare l'unita' nazionale.
Secondo quanto riportato da Press TV, il leader ha rilasciato queste dichiarazioni in un messaggio in occasione della Settimana del Governo, che si tiene annualmente per commemorare il Presidente Mohammad Ali Rajai e il primo ministro Mohammad Javad Bahonar, entrambi assassinati nell'attentato dinamitardo contro l'ufficio del primo ministro il 30 agosto 1981.
Khamenei apprezza l'impegno dei dirigenti delle istituzioni governative, in particolare quello del Presidente Pezeshkian, definito "sincero e premuroso". "In particolare, lodo le valide misure che hanno adottato, nonostante le varie restrizioni e i complotti del nemico americano-sionista, e l'intensificarsi delle sanzioni e dei blocchi, durante la terza guerra imposta e in seguito, per garantire la fornitura di beni e servizi necessari alla popolazione, riparare le aree chiave danneggiate e gestire l'energia", ha aggiunto l'Ayatollah Khamenei.
Ha affermato che la cara nazione iraniana, che ha "dimostrato il suo vero valore" negli ultimi sei mesi durante l'aggressione israelo-americana, ha il diritto di apprezzare il servizio reso dai rami dell'amministrazione.
L'ayatollah Khamenei ha sottolineato la necessità di affrontare una serie di sfide economiche e relative ai mezzi di sussistenza, come l'inflazione, prestando al contempo particolare attenzione ad altri elementi dell'economia, tra cui "l'incremento della produzione, la graduale eliminazione del dollaro dal suo ruolo di primo piano e, in definitiva, il porre al centro l'intero insieme di politiche per un'economia di resistenza".
"La chiave per risolvere tutte queste questioni in questo campo sta nel fare affidamento il più possibile sulla produzione interna", ha affermato, aggiungendo che laddove non vi sia una produzione interna sufficiente, le importazioni dovrebbero essere utilizzate in modo appropriato e oculato.
"Il nemico giurato di questa nazione cerca di far credere che la via per lo sviluppo e il progresso consista nel seguirlo e nell'assecondare le sue irragionevoli richieste; mentre osservare ciò che ha fatto a questo Paese e alle sue risorse in passato, persino anni prima della Rivoluzione islamica, dimostra il contrario", ha sottolineato l'Ayatollah Khamenei.
In un altro passaggio del messaggio, Khamenei ha sottolineato che "preservare l'unità e salvaguardare la coesione sociale" è una questione "fondamentale" che deve essere al centro dell'attenzione. "Indubbiamente, ogni dichiarazione scoraggiante che indebolisca la motivazione nazionale e pubblica, e ogni tipo di dicotomia immaginaria come guerra o negoziati, consenso o estremismo, compromesso o bellicismo che in passato ha inflitto danni diretti o indiretti al nostro caro popolo, può avere lo stesso effetto d'ora in poi", ha affermato. "Pertanto, dichiaro fermamente che è proibito commettere qualsiasi atto che danneggi la coesione sociale", ha sottolineato l'Ayatollah Khamenei.