Fuga dalla Russia per paura della leva militare
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Fuga dalla Russia per paura della leva militare

La scorsa settimana oltre 113mila cittadini russi hanno attraverso il confine con la Georgia per evitare di essere inviati al fronte ucraino
Fuga dalla Russia per paura della leva militare
KAZBEK BASAYEV / AFP - Guardia russa di pattuglia presso il cantiere del posto di blocco Verkhny Lars, tra la Georgia e il confine russo (foto d'archivio)
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AGI - La scorsa settimana oltre 113.000 cittadini russi hanno attraversato il confine con la Georgia attraverso il valico di Verkhny Lars intimoriti dalle voci di un'imminente leva militare, smentite dalle autorità di Mosca. Lo riporta Politico.

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Solo il 20 agosto, oltre 20.000 persone hanno varcato la frontiera, aggiunge la testata. Il Servizio doganale federale russo ha confermato che le cifre superano significativamente i livelli degli anni precedenti. Anche l'Armenia si sta preparando a un potenziale afflusso di renitenti. Alen Simonyan, Segretario del Consiglio di Sicurezza armeno, ha dichiarato a TV Rain che Erevan non ostacolerà coloro che cercano di evitare di essere inviati al fronte ucraino.

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Aumento degli attraversamenti

L'aumento degli attraversamenti al confine coincide con l'intensificarsi degli sforzi del Cremlino per reclutare soldati a contratto e ampliare la raccolta di dati sui riservisti, in particolare uomini di età inferiore ai 55 anni.

Le smentite di Mosca

Sia il Rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, che il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, hanno negato di recente che sia prevista una mobilitazione.

Le difficoltà nel reclutamento

Secondo alcune fonti citate da Politico, la Russia ha faticato a raggiungere in modo costante l'obiettivo di 30.000 soldati a contratto al mese quest'anno, con numeri che in alcuni mesi sono scesi a quota 27.000.

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