Il Papa in battello sul lago di Albano per la processione mariana

AGI - Per la prima volta nella storia un Papa ha preso parte al tratto sull'acqua della tradizionale processione mariana, trasformando il lago Albano nel cuore della celebrazione religiosa di Castel Gandolfo. Lo ha fatto Leone XIV quando, finita la messa, ha lasciato la piccola chiesa della Madonna del Lago accompagnando a piedi la statua della Vergine fino al pontile, dove lo attendeva il battello appositamente attrezzato.
A bordo dell'imbarcazione, con la veste bianca e la mozzetta di raso rossa, il Papa è rimasto accanto all'immagine della Madonna del Lago, posta su un drappo azzurro, in un clima di intenso raccoglimento. Il battello ha avanzato lentamente sullo specchio vulcanico del lago, seguito da una quindicina di imbarcazioni: barche a vela, canoe e imbarcazioni delle forze dell'ordine hanno formato un corteo che ha accompagnato la Vergine lungo la traversata di circa venti minuti.
I fedeli lungo le rive
Sul battello hanno trovato posto anche il vescovo di Albano, monsignor Vincenzo Viva, e il parroco di Castel Gandolfo, il salesiano don Tadeusz Rozmus. Dalle rive, migliaia di fedeli hanno salutato il passaggio del Pontefice con applausi, canti mariani e lumini accesi, mentre il Palazzo Apostolico dominava dall'alto il lago illuminato dalla luce dorata della sera.
Il simbolo della barca di Pietro
L'immagine del Papa in battello, insieme alla Madonna, ha evocato la "barca di Pietro" che attraversa le acque della storia, richiamando il Vangelo della tempesta placata che lo stesso Leone XIV aveva appena ricordato nell'omelia.