Presidenziali in Francia, Marine Le Pen in testa ai sondaggi

AGI - Marine Le Pen rimane in netto vantaggio nelle intenzioni di voto per il primo turno delle elezioni presidenziali francesi, mentre alle sue spalle Jean-Luc Melenchon sta perdendo terreno, a beneficio di Edouard Philippe e Raphael Glucksmann. È quanto risulta da un sondaggio di Elabe realizzato per Bfmtv e La Tribune.
Secondo la rilevazione, la candidata del Rassemblement National è in testa con il 34%-35,5% delle preferenze degli intervistati. Melenchon, capo della sinistra radicale di La France Insoumise, non sembra invece mantenere il suo slancio. In uno scenario con Philippe unico candidato del blocco centrista, Melenchon si attesterebbe al 14% (due punti in meno rispetto a luglio), mentre l'ex primo ministro raggiungerebbe il 17% (+0,5 punti) e passerebbe al ballottaggio. Al quarto posto, Raphael Glucksmann, che ha recentemente annunciato la sua candidatura attraverso le primarie organizzate con il Partito Socialista, guadagna un punto, raggiungendo l'11,5%. Tuttavia, in uno scenario in cui Gabriel Attal rappresentasse il blocco centrista, il socialdemocratico salirebbe al 14% alla pari con Melenchon e l'ex primo ministro macronista si attesterebbe al quarto posto con il 12%.
Gli altri candidati
Se al posto di Glucksmann ci fosse Francois Hollande come candidato socialdemocratico, le proiezioni lo darebbero tra il 7,5% e l'8%, mentre l'attuale leader socialista, Olivier Faure, si fermerebbe al 3,5%. Bruno Retailleau, presidente del partito conservatore Les Republicains, è accreditato tra il 6% e il 9,5% dei voti, a seconda dello scenario. Eric Zemmour, capo della destra radicale di Reconquete, è dato intorno al 4%, mentre sia la candidata dei Verdi, Marine Tondelier, che il candidato comunista, Fabien Roussel, si attestano tra il 3% e il 4%. Il sindaco di Cannes, David Lisnard, candidato con un programma liberale, raccoglie tra il 3% e il 3,5% dei voti.
Gli scenari del secondo turno
Al secondo turno, Marine Le Pen è data per vincente in tutti gli scenari. Si prevede che la leader della destra otterrebbe il 52,5% (+0,5 punti rispetto a luglio) contro Philippe, il 57% (+3 punti) contro Attal e il 69,5% (+2 punti) contro Melenchon. L'unico scenario in cui il consenso di Le Pen appare in calo rispetto alla precedente edizione del sondaggio è una sfida con Glucksmann, dove vincerebbe con il 57%, una diminuzione di 1,5 punti rispetto a luglio.
I dettagli del sondaggio
Il sondaggio è stato condotto online dal 26 al 28 agosto su un campione di 1.378 persone. Il margine di errore è compreso tra 1,1 e 3,1 punti percentuali.