Kiev sotto attacco, droni su Obolonsky

AGI - Kiev sotto attacco dalla serata di sabato 29 agosto: un drone ha colpito gli edifici residenziali del quartiere di Obolonsky. La notizia è stata riportata da RBC-Ucraina, che cita il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, e l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine.
Secondo quanto riferito da Klitschko, nel quartiere di Obolonsky, un drone si è schiantato in un'area tra gli edifici residenziali e un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani: gli appartamenti dal secondo al quinto piano sono in fiamme. In tutta la città si stanno sentendo altre forti esplosioni.
A drone fell between residential buildings in Kyiv's Obolonskyi district, Mayor Vitali Klitschko says. A fire broke out across the second through fifth floors of a 12-story residential building in Obolon. Emergency services are working at the scene. #Ukraine pic.twitter.com/N7GkWuNBGV— NOELREPORTS (@NOELreports) August 29, 2026
L'allarme dell'aeronautica militare
L'aeronautica militare ha segnalato la presenza di droni sopra la capitale e ha invitato la popolazione ucraina a rimanere in luoghi sicuri. La Russia sta attaccando Kiev a ondate con droni a partire da questa mattina: una bambina di due anni è rimasta uccisa e diverse altre persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco diurno. È il terzo giorno consecutivo che la Russia continua a colpire la capitale e la regione con i droni.
Gli obiettivi colpiti secondo Mosca
Ma c'è dell'altro: le forze armate russe hanno annunciato di aver colpito un'industria a Kiev e obiettivi nel porto di Nikolayev. Lo ha affermato il Ministero della Difesa russo in una nota. "Droni hanno colpito un'impresa di costruzione navale a Kiev, che assemblava e forniva manutenzione a motoscafi controllati a distanza", si legge nella nota. Gli attacchi al porto di Nikolayev hanno preso di mira un terminal di trasbordo marittimo e quattro strutture di stoccaggio contenenti forniture militari per le forze armate ucraine.
Distrutto un posto di comando
Un posto di comando delle Forze Armate ucraine, infine, è stato distrutto nella regione di Kharkiv, provocando la morte del capo dell'unità di guerra elettronica e intelligence elettronica. Lo hanno riferito all'agenzia TASS i servizi di sicurezza russi. "Un posto di comando a livello di brigata è stato distrutto nel villaggio di Arkhangelovka, nella regione di Kharkiv. Sono state confermate delle perdite tra gli ufficiali. Il tenente Yaroslav Kotyuzhansky, capo dell'unità di guerra elettronica e intelligence elettronica, è rimasto ucciso", hanno riferito funzionari russi della sicurezza.