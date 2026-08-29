Germania, in arrivo sanzioni separate contro Mosca

ADV
AGI - In Germania sono convinti che all'inizio della prossima settimana il cancelliere Friedrich Merz annunci sanzioni separate contro Mosca che potrebbero includere l'espulsione di diplomatici, la chiusura della Casa Russa a Berlino e l'invio di nuove armi all'Ucraina. Lo riferiscono fonti ben informate a Politico.
ADV
Leggi anche:
All'aeroporto di Lipsia scoperto un terzo drone con esplosivi
Il ritrovamento, che risale al 14 agosto scorso, in un campo a Kabelsketal. Gli 007 tedeschi sospettano che l'intelligence russa abbia avuto un ruolo
ADV
Secondo la testata, Berlino intende motivare le sanzioni con i recenti ritrovamenti di droni esplosivi presso l'aeroporto di Lipsia. Fonti governative hanno riferito a Politico che il vero obiettivo della decisione è indebolire Alternative fuer Deutschland in vista delle imminenti elezioni regionali, in quanto il partito nazionalista chiede una normalizzazione dei rapporti con il Cremlino.
Condividi
ADV