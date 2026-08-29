Germania, in arrivo sanzioni separate contro Mosca
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Germania, in arrivo sanzioni separate contro Mosca

Berlino sta preparando la risposta contro la Russia dopo i recenti ritrovamenti di droni nei pressi dell'aeroporto di Lipsia
Germania, in arrivo sanzioni separate contro Mosca
Sebastian Christoph Gollnow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz
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AGI - In Germania sono convinti che all'inizio della prossima settimana il cancelliere Friedrich Merz annunci sanzioni separate contro Mosca che potrebbero includere l'espulsione di diplomatici, la chiusura della Casa Russa a Berlino e l'invio di nuove armi all'Ucraina. Lo riferiscono fonti ben informate a Politico.

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Secondo la testata, Berlino intende motivare le sanzioni con i recenti ritrovamenti di droni esplosivi presso l'aeroporto di Lipsia. Fonti governative hanno riferito a Politico che il vero obiettivo della decisione è indebolire Alternative fuer Deutschland in vista delle imminenti elezioni regionali, in quanto il partito nazionalista chiede una normalizzazione dei rapporti con il Cremlino.

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