Saccheggiano cassaforte trascinata da frana,29 arrestati in Nepal

AGI - La polizia nepalese ha arrestato 29 persone accusate di aver forzato e saccheggiato una cassaforte trascinata dalla violenta piena che mercoledì ha colpito il Paese. Al suo interno c'erano oltre 9,2 milioni di rupie nepalesi in contanti, pari a circa 60 mila dollari. La cassaforte blindata è stata rinvenuta dagli abitanti di Galchhi, nel distretto meridionale di Dhading, dopo essere stata trasportata dalla furia delle acque per oltre 150 chilometri, dalla zona del disastro nel distretto di Rasuwa.
Il bilancio della polizia, 29 arrestati
Secondo la polizia, alcuni residenti hanno tentato di aprirla con la forza per impossessarsi del denaro. "Appena ricevuta la segnalazione che alcuni abitanti avevano forzato una cassaforte per sottrarre arbitrariamente il denaro contenuto al suo interno, un contingente di polizia è stato immediatamente inviato sul posto", si legge in una nota diffusa sui social. Durante l'intervento e le perquisizioni, gli agenti hanno fermato 29 uomini di età compresa tra 19 e 49 anni e recuperato diversi milioni di rupie in contanti.
L'operazione arriva due giorni dopo l'arresto, nel distretto di Chitwan, di due persone riprese in un video diventato virale mentre sottraevano gioielli al cadavere di una vittima trascinata dalla piena. La polizia ha aperto un'indagine per accertare la provenienza della cassaforte e del denaro e verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone nel saccheggio dei beni trasportati dalle inondazioni.