Usa, la California blocca misure del Pentagono contro Anthropic

AGI - Un tribunale federale degli Usa ha bloccato il tentativo dell'amministrazione Trump di penalizzare Anthropic, dopo il rifiuto dell'azienda di consentire l'uso della propria intelligenza artificiale per armi autonome letali e sorveglianza di massa interna. Lo riporta il Financial Times.
La giudice federale californiana, Rita Lin, ha stabilito che la decisione del Pentagono di classificare Anthropic come rischio per la catena di approvvigionamento ha rappresentato una "ritorsione illegale". Secondo la sentenza, "l'invocazione assoluta della sicurezza nazionale non è un assegno in bianco per punire e vendicarsi contro i critici del governo".
Il 'gran rifiuto' contro il Dipartimento della Difesa
Lo scontro era nato dopo il rifiuto della società, guidata da Dario Amodei, di firmare un contratto a tempo indeterminato con il Dipartimento della Difesa degli Usa. A febbraio scorso, l'amministrazione aveva ordinato alle agenzie federali di interrompere l'utilizzo dei prodotti Anthropic, escludendo di fatto l'azienda dai rapporti con i contraenti della difesa. La decisione della giudice degli Usa rappresenta una vittoria per Anthropic, ma non chiude il contenzioso. L'azienda è infatti ancora impegnata in una distinta battaglia legale davanti a una corte d'appello di Washington, che ad aprile aveva respinto la richiesta di sospendere la designazione. Inoltre, il governo potrebbe presentare ricorso contro la sentenza emessa in California.
L'alternativa ad Anthropic
L'esito del procedimento consente alle agenzie federali diverse dal Dipartimento della Difesa di continuare a utilizzare i prodotti di Anthropic. Secondo il Financial Times, diverse amministrazioni pubbliche degli Usa hanno già testato Mythos, uno dei modelli più avanzati sviluppati dall'azienda, per attività di analisi dei rischi informatici e di sicurezza nazionale. Anthropic ha accolto favorevolmente la sentenza, ribadendo l'impegno a lavorare con il governo degli Usa sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza nazionale.