Trump ha decorato gli astronauti di Artemis II

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha conferito la Medaglia d'Onore Spaziale del Congresso agli astronauti della missione Artemis II, che lo scorso aprile hanno orbitato attorno alla Luna, battendo il record di distanza stabilito dai loro predecessori del programma Apollo.
Trump e gli astronauti di Artemis II
"Siamo orgogliosi di conferire oggi la Medaglia d'Onore Spaziale del Congresso allo straordinario equipaggio di Artemis II", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti durante una cerimonia al Johnson Space Center della Nasa a Houston.
"Si tratta di un onore rarissimo. È destinato a persone coraggiose e brillanti, e viene conferito ad astronauti che si sono distinti per il loro eccezionale servizio alla nazione e all'intera umanità", ha sottolineato Trump, circondato sul palco da decine di astronauti nelle loro tradizionali tute spaziali blu.
Una missione da record
I tre americani Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, insieme al canadese Jeremy Hansen, sono stati i primi esseri umani a raggiungere il satellite dal 1972. Durante il loro viaggio, seguito in tutto il mondo, gli astronauti hanno stabilito uno storico record di distanza, percorrendo oltre 406.000 km dalla Terra.
Il progetto di una base lunare
La missione Artemis II è stata concepita come volo di prova per il nuovo razzo lunare della Nasa e la sua navicella spaziale Orion.
Con il programma Artemis, gli Stati Uniti mirano a stabilire una base lunare e a prepararsi per future missioni su Marte. Il ritorno degli americani sulla superficie lunare è attualmente previsto per la quarta missione del programma Artemis, nel 2028.