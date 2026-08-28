Femminicidio in Spagna: un italiano accoltella la compagna
Spagna, uccide a coltellate la compagna in spiaggia: arrestato un italiano
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Spagna, uccide a coltellate la compagna in spiaggia: arrestato un italiano

La vittima è una donna tedesca di 47 anni, che si trovava in vacanza con il presunto assassino nella località di Huelva, in Andalusia
La Cruz Roja spagnola
CRISTINA QUICLER / AFP - La Cruz Roja spagnola
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AGI - L'ennesimo femminicidio è avvenuto questa volta in Spagna, dove un uomo italiano di 60 anni è stato arrestato per aver ucciso a coltellate la sua compagna nella località di Isla Cristina, a Huelva, in Andalusia.

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Il tragico episodio, riportato dalla stampa locale, è avvenuto nella mattinata di venerdì 28 agosto.

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Le ipotesi sul movente

La donna, originaria della Germania, aveva 47 anni e, sempre secondo fonti attendibili, l'omicidio sarebbe stato compiuto sulla spiaggia di La Gaviota. Il sospettato è un italiano di 60 anni che era in vacanza in Spagna - a Isla Cristina - con la vittima in un camper. L'uomo, dopo averla uccisa, si sarebbe consegnato alla Guardia Civil. Tutte le ipotesi restano aperte e non si esclude la possibilità di violenza di genere, hanno detto le forze dell'ordine.

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