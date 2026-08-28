Femminicidio in Spagna: un italiano accoltella la compagna

AGI - L'ennesimo femminicidio è avvenuto questa volta in Spagna, dove un uomo italiano di 60 anni è stato arrestato per aver ucciso a coltellate la sua compagna nella località di Isla Cristina, a Huelva, in Andalusia.
Il tragico episodio, riportato dalla stampa locale, è avvenuto nella mattinata di venerdì 28 agosto.
Le ipotesi sul movente
La donna, originaria della Germania, aveva 47 anni e, sempre secondo fonti attendibili, l'omicidio sarebbe stato compiuto sulla spiaggia di La Gaviota. Il sospettato è un italiano di 60 anni che era in vacanza in Spagna - a Isla Cristina - con la vittima in un camper. L'uomo, dopo averla uccisa, si sarebbe consegnato alla Guardia Civil. Tutte le ipotesi restano aperte e non si esclude la possibilità di violenza di genere, hanno detto le forze dell'ordine.