Wp, 'Putin considera gli Usa indeboliti dalla guerra in Iran'

AGI - Il misterioso viaggio a Mosca questa settimana del direttore della Cia, John Ratcliffe, è stato preceduto da nuove informazioni dell'intelligence statunitense secondo cui il Cremlino considera gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra con l'Iran, offrendo così alla Russia l'opportunità di intensificare le azioni contro gli interessi e gli alleati americani in Europa. Lo scrive il Washington Post, citando due fonti a conoscenza dei fatti.
L'indiscrezione del Washignton Post
I dettagli dei colloqui tra Ratcliffe e la sua controparte russa rimangono segreti, ma una delle persone coinvolte ha riferito che il capo della Cia ha messo in guardia Mosca dall'intensificare la guerra contro l'Ucraina, sostenendo che una tale mossa si sarebbe ritorta contro di loro.
Ratcliffe è volato a Mosca martedì, la prima visita nota di un direttore della Cia nella capitale russa dalla fine del 2021, quando il capo dei servizi segreti del presidente Joe Biden, William J. Burns, tentò di dissuadere il Cremlino dall'invadere l'Ucraina. Serghei Naryshkin, capo del servizio di intelligence estera russo, l'Svr, ha confermato i colloqui con Ratcliffe, affermando che non c'è "nulla di insolito" in un incontro del genere. Secondo quanto affermato dal Cremlino, Ratcliffe non ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin.
Le informazioni riservate dell'intelligence, secondo cui Putin ritiene gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran, iniziata sei mesi fa, fanno seguito a notizie di una ridotta prontezza operativa delle truppe e di carenze di munizioni, conseguenza della prolungata campagna contro Teheran. Le scorte militari statunitensi di armi chiave si sono gravemente ridotte, compresi i sistemi Patriot e altre piattaforme di difesa aerea, nonché armi offensive sofisticate come i missili da crociera Tomahawk e il sistema missilistico tattico a corto raggio dell'esercito (ATS), richiesto anche in Ucraina.
Le persone a conoscenza della raccolta di informazioni sull'attendibilità della valutazione di Putin sulla posizione strategica degli Stati Uniti a seguito della guerra con l'Iran non hanno fornito ulteriori dettagli su come tali informazioni siano state raccolte o su quanto gli analisti della Cia siano certi della loro accuratezza.