Chi è Haakon, il nuovo re nella tempesta
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Chi è Haakon, il nuovo re nella tempesta

È succeduto automaticamente al trono di Norvegia dopo la morte del padre, re Harald, a 89 anni. Presterà giuramento davanti al governo nel corso della giornata
Chi è Haakon, il nuovo re nella tempesta
JEPPE MICHAEL JENSEN / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP - Chi è Haakon, il nuovo re nella tempesta
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AGI - A suo agio tanto con un cappotto quanto con gli abiti cerimoniali, il re Haakon di Norvegia è il nuovo volto di una monarchia a lungo lodata per la sua modernità e modestia, ma ora afflitta da problemi e scandali.
Haakon è succeduto automaticamente al trono dopo la morte serena del padre, re Harald, a 89 anni. Presterà giuramento davanti al governo nel corso della giornata.

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Al trono tra gli scandali familiari

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Le vicende della sua famiglia sono sempre più spesso al centro dell'attenzione dei media: il trapianto di polmone della moglie, le rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein, la condanna per stupro del figliastro e le bravate della sua eccentrica sorella e del marito americano, autoproclamato sciamano.

Chi è il nuovo re di Norvegia

Haakon, 53enne alto, barbuto e dall'aspetto maestoso, è modesto e misurato come la maggior parte dei norvegesi, rispecchiando una società che rifugge l'opulenza e l'ostentazione. Sposato con Mette-Marit, una donna di origini non nobili e madre single, Haakon ha concentrato la sua attenzione su temi che stanno a cuore a molti della sua generazione, tra cui la tutela dell'ambiente e la lotta al razzismo e all'omofobia. "È importante proteggere la nostra identità e fare in modo che la Norvegia sia un Paese in cui possiamo amare e stare con chiunque vogliamo", ha dichiarato il giorno dopo il sanguinoso attentato contro la comunità gay di Oslo nel giugno 2022. Nato il 20 luglio 1973, il principe ha frequentato asili nido e scuole statali, secondo i desideri dei suoi genitori, re Harald e la regina Sonja, che volevano vederlo crescere tra i norvegesi "comuni".
Dopo la scuola secondaria ha trascorso tre anni in marina, dove ha prestato servizio principalmente come ufficiale su un cacciatorpediniere. In seguito ha conseguito una laurea in scienze politiche all'Università della California a Berkeley e un master in politica internazionale alla London School of Economics.

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