Taiwan: record di 244 navi cinesi attorno all'isola a luglio

AGI - Un simbolo concreto di una tensione sempre più palpabili tra l'arcipelago e la Repubblica popolare.
La Cina ha schierato a luglio un numero record di 244 navi attorno all'isola principale di Taiwan, tra guardacoste, unità di sorveglianza e navi scientifiche.
Il record di navi cinesi attorno all'isola
Lo hanno riferito all'Afp le autorità taiwanesi, denunciando una crescente pressione di Pechino su Taipei.
Il dato equivale a una media di quasi otto unità al giorno, in forte aumento rispetto alle 55 registrate a giugno, alle 30 di maggio e alle 58 del luglio 2025. Circa il 60% delle navi era costituito da guardacoste cinesi, mentre il resto comprendeva soprattutto imbarcazioni da ricerca.
Il tema delle imbarcazioni da guerra
È importante sottolineare, inoltre, che all'interno del conteggio non sono incluse le navi da guerra, che la marina cinese schiera quasi quotidianamente nell'area. Dal maggio scorso, secondo i guardacoste taiwanesi, sono state rilevate complessivamente 1.247 imbarcazioni cinesi attorno a Taiwan e a diverse sue isole.
La strategia della pressione cinese
Taipei denuncia una strategia di pressione graduale con cui Pechino punta a estendere la propria presenza nelle acque rivendicate dall'isola.
Secondo le autorità taiwanesi, la Cina dispone inoltre di oltre 120 navi per la ricerca oceanografica, circa 41 delle quali opererebbero nelle acque di Taiwan. La nave "Tong Ji", che a maggio ha circumnavigato l'isola ignorando l'ordine di allontanarsi, avrebbe svolto rilevamenti oceanografici e mappature dei fondali utili alle banche dati cinesi.
Ad agosto, secondo l'analista Jason Wang della societa' di dati geospaziali ingeniSPACE, la nave di ricerca cinese "Xiang Yang Hong 03" è stata osservata nelle zone economiche esclusive di Taiwan e del Giappone, sopra fosse sottomarine e cavi di telecomunicazione, scortata da un guardacoste cinese e da un peschereccio collegato alla milizia marittima. Per Ryan D. Martinson, esperto di strategia marittima cinese al Naval War College statunitense, i dati raccolti dalle navi civili vengono condivisi con le forze armate e sarebbero particolarmente preziosi in caso di conflitto sottomarino.