Emirati: escursione nel deserto a 50 gradi, morti due inglesi

AGI - Due cittadini britannici sono stati uccisi dalle temperature elevate mentre effettuavano un'escursione in una valle desertica, nei pressi di Dubai, dove le temperature hanno raggiunto i 50 gradi centigradi.
Le vittime
Lo riferisce la Bbc dopo la diffusione dei risultati delle autopsie sui corpi di Aran Martinson, 33 anni, e Cassius Newton, 34 anni, ritrovati lo scorso 18 luglio nella regione montuosa di Wadi Naqab.
I due uomini lavoravano negli Emirati Arabi Uniti e si erano incamminati alle 7 del mattino per un percorso che non richiedeva attrezzatura da arrampicata. Il coroner Michelle Brown di Chelmsford, capoluogo della contea dell'Essex competente per l'inchiesta, ha affermato che le elevate temperature e lo stress da calore hanno contribuito alla morte dei due britannici, causata da arresto cardiaco e respiratorio. Newton, un calciatore dilettante originario di Poole, e Martinson, padre di tre figli, sono stati trovati sdraiati sulla schiena a una distanza di 350 metri tra loro e di 3-4 chilometri dal loro veicolo. Dopo il trasporto in ospedale, ai medici non e' rimasto che constatare il loro decesso.