In Colorado 322 capre “assunte” dall’aeroporto contro gli incendi

AGI - Sono 322, lavorano all’aperto e il loro compito principale è mangiare. Al Centennial Airport, in Colorado, un gregge di capre è stato portato nell’area aeroportuale per tenere sotto controllo erba, cespugli e vegetazione troppo cresciuta, contribuendo allo stesso tempo a ridurre il rischio di incendi.
Gli animali resteranno al lavoro per circa una settimana e vengono spostati di volta in volta nelle zone da ripulire. In condizioni favorevoli riescono a liberare dalla vegetazione tra tre e quattro acri al giorno (15 mila metri quadrati) raggiungendo anche punti difficili da trattare con i normali mezzi di manutenzione.
Le capre al posto dei macchinari
Il gregge appartiene alla società Goat Bros, specializzata nell’utilizzo delle capre per la gestione della vegetazione. Gli animali vengono mantenuti all’interno delle aree assegnate attraverso recinzioni elettriche e sorvegliati anche con telecamere, mentre continuano le normali attività dell’aeroporto. Il Centennial Airport si estende su quasi 1.400 acri (quasi 6 chilometri quadrati) e alcune delle zone interessate dal pascolo si trovano a poca distanza dalle piste attive. Le capre possono mangiare la vegetazione a livello del terreno ma riescono anche a raggiungere arbusti più alti, sollevandosi sulle zampe posteriori.
Il loro intervento non serve soltanto a tenere bassa l’erba. Eliminando vegetazione secca e cespugli, gli animali contribuiscono a ridurre il materiale che potrebbe alimentare eventuali incendi. La pulizia delle aree aiuta inoltre a rendere meno favorevole l’ambiente per la fauna selvatica vicino alle piste. "Stanno lavorando anche sulla quantità di combustibile per gli incendi", ha spiegato Jordan Sarazen, proprietario di Goat Bros.
L’idea nata guardando le capre vicino ai Broncos
L’idea di utilizzare il gregge sarebbe nata dopo che il direttore operativo del Centennial Airport, Jeremy Gunn, aveva visto alcune capre impiegate per ripulire la vegetazione nei pressi del centro di allenamento dei Denver Broncos, poco distante dall’aeroporto. Da lì il contatto con Goat Bros e la decisione di sperimentare lo stesso sistema nell’area aeroportuale.
Le immagini diffuse dai media locali mostrano così centinaia di capre al pascolo mentre, sullo sfondo, gli aerei continuano a decollare e atterrare. Un metodo insolito, ma con un obiettivo molto concreto: mantenere sotto controllo la vegetazione riducendo l’impiego di macchinari nelle aree più difficili da raggiungere.