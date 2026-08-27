Attacco cyber in 3 aeroporti inglesi,rubati dati a mln di clienti

AGI - Un attacco informatico ai sistemi degli aeroporti di Manchester, Londra Stansted e East Midlands ha consentito a ignoti hacker di impadronirsi di dati personali di 8,7 milioni di clienti.
"Sono stati sottratti dati relativi a prenotazioni di parcheggi, lounge e Fast Track, nonché registrazioni al Wi-Fi in aeroporto presso gli aeroporti di Manchester, Stansted e East Midlands", ha affermato un portavoce del Manchester Airport Group, il più grande gruppo aeroportuale del Regno Unito.
Che cosa è stato rubato
Tra le informazioni rubate figurano indirizzi email, numeri di telefono, targhe dei veicoli e codici postali. Tuttavia, i dati bancari o di pagamento dei clienti non sono stati compromessi.
Nessuna interruzione operativa
L'incidente non ha causato alcuna interruzione operativa, ha precisato il gruppo.