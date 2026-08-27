Attacco cyber in 3 aeroporti inglesi,rubati dati a mln di clienti
Attacco cyber in tre aeroporti inglesi, rubati dati a 8,7 milioni di clienti
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Attacco cyber in tre aeroporti inglesi, rubati dati a 8,7 milioni di clienti

Gli hacker hanno colpito gli scali di Manchester, Londra Stansted e East Midlands
Attacco cyber in 3 aeroporti inglesi, rubati dati a 8,7 milioni di clienti
Giannis Alexopoulos / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Una vista generale dell'aeroporto di Manchester
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AGI - Un attacco informatico ai sistemi degli aeroporti di Manchester, Londra Stansted e East Midlands ha consentito a ignoti hacker di impadronirsi di dati personali di 8,7 milioni di clienti.

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"Sono stati sottratti dati relativi a prenotazioni di parcheggi, lounge e Fast Track, nonché registrazioni al Wi-Fi in aeroporto presso gli aeroporti di Manchester, Stansted e East Midlands", ha affermato un portavoce del Manchester Airport Group, il più grande gruppo aeroportuale del Regno Unito.

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Che cosa è stato rubato

Tra le informazioni rubate figurano indirizzi email, numeri di telefono, targhe dei veicoli e codici postali. Tuttavia, i dati bancari o di pagamento dei clienti non sono stati compromessi.

Nessuna interruzione operativa

L'incidente non ha causato alcuna interruzione operativa, ha precisato il gruppo.

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