Arsenali americani: l'effetto Iran spaventa gli alleati in Asia

AGI - Il massiccio impiego di munizioni statunitensi in Medio Oriente preoccupa sempre più gli alleati asiatici e alimenta il malcontento tra i vertici del Pentagono responsabili dell'Indo-Pacifico, che temono che il protrarsi della guerra contro l'Iran possa compromettere la capacità americana di affrontare un eventuale conflitto con la Cina.
È quanto riferito dal quotidiano statunitense Washington Post, citando funzionari, diplomatici ed esperti.
Gli arsenali americani e la paura in Asia
L'allarme è cresciuto dopo la cancellazione di un'esercitazione di sbarco anfibio con la Corea del Sud prevista a settembre, motivata con le esigenze operative legate alla guerra.
La decisione è arrivata una settimana dopo l'annuncio del presidente Donald Trump di una riduzione delle manovre congiunte con Seul. Corea del Sud, Giappone e Taiwan dipendono dagli Stati Uniti per gran parte dei loro principali sistemi d'arma, ma devono già fare i conti con ritardi nelle consegne che si protraggono da anni.
Il conflitto in Medio Oriente ha aggravato la situazione, consumando o dirottando munizioni considerate fondamentali anche per un'eventuale guerra contro Pechino.
Il Pentagono e le scorte usate in Medio Oriente
Un funzionario taiwanese ha previsto "ritardi significativi" nella consegna degli intercettori Pac-3 per i sistemi Patriot, sostenendo che il Pentagono abbia impiegato in Medio Oriente gran parte delle proprie scorte.
Il trasferimento di risorse dall'Indo-Pacifico è stato definito "preoccupante". Taiwan attende ancora la consegna di armamenti americani già autorizzati per quasi 30 miliardi di dollari, inclusi 882 milioni in missili Patriot. Le autorità militari taiwanesi hanno dichiarato di aspettarsi 102 missili intercettori entro la fine dell'anno, ma secondo Jennifer Kavanagh, direttrice dell'analisi militare del centro studi Defense Priorities, è improbabile che l'intero quantitativo possa essere consegnato. La priorità di Washington, ha spiegato, sarà ricostituire le proprie scorte e rifornire anche gli alleati del Golfo.
Il ritardo nella consegna dei Tomahawk
Anche il Giappone è stato avvertito dal Pentagono della possibilità di ritardi fino a due anni, compresi quelli relativi ai 400 missili da crociera Tomahawk.
Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi aveva riconosciuto a maggio che gli slittamenti erano possibili, pur ribadendo che Tokyo non avrebbe modificato i propri piani di acquisto. Un funzionario del dipartimento della Difesa ha assicurato che le forze americane restano pronte e in grado di scoraggiare qualsiasi aggressione nell’aerea osservando che navi e altre risorse militari vengono regolarmente trasferite tra i diversi comandi.
La paura di un conflitto con la Cina
All'interno del Comando Indo-Pacifico, tuttavia, starebbe crescendo la frustrazione per il progressivo spostamento dell'attenzione verso il Medio Oriente.
Secondo una fonte americana, durante la guerra oltre 30 navi inizialmente destinate al Pacifico sono state inviate nella regione mediorientale. Questo mese anche la portaerei USS George Washington, basata in Giappone, è stata trasferita in Medio Oriente per sostituire la USS Abraham Lincoln. La partenza ha lasciato l'Indo-Pacifico senza la sua ultima portaerei statunitense, mentre la Cina dispone della marina più grande al mondo per numero di unità. Il Pentagono ha inoltre prelevato dall'Asia sistemi avanzati di difesa missilistica e relative munizioni. Il comandante delle forze americane in Corea, generale Xavier Brunson, ha confermato che alcuni radar erano stati rimossi dalla penisola coreana prima degli attacchi americani contro gli impianti nucleari iraniani del giugno 2025 e che altre munizioni sono state trasferite quest'anno. I
l sistema antimissile Thaad schierato in Corea del Sud resta tuttavia operativo.