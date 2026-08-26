Zelensky premia Musk per relazioni Ucraina-Usa

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha conferito al fondatore di SpaceX, Elon Musk, una medaglia per il suo "eccezionale contributo alla difesa della vita e della libertà umana" e per "lo sviluppo delle relazioni tra i popoli dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America". La decisione di Zelensky è stata resa pubblica con un decreto pubblicato sul sito web della presidenza ucraina.
Il riconoscimento arriva dopo che il nome del miliardario americano è emerso nella disputa pubblica in corso tra Zelensky e il suo ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, un giovane politico con la reputazione di tecnocrate che ha sviluppato uno stretto rapporto con il fondatore di SpaceX durante il suo mandato al ministero. Fedorov, il cui licenziamento a luglio da parte di Zelensky è stato accolto da proteste in diverse città ucraine, ha citato il suo stretto rapporto con Musk come uno dei motivi per cui dovrebbe essere riconfermato ministro della Difesa.
Starlink e il ruolo di Fedorov
All'inizio di quest'anno, SpaceX ha accettato di bloccare i suoi satelliti Starlink, che la Russia aveva iniziato a utilizzare per guidare i suoi droni negli attacchi contro l'Ucraina, in seguito a una conversazione tra Fedorov e Musk. L'ex ministro, considerato una delle figure chiave dietro il salto tecnologico dell'esercito ucraino, sta preparando un tour negli Stati Uniti, dove spera di incontrare Musk.
La sfida politica a Zelensky
Fedorov ha apertamente sfidato Zelensky ed è la prima figura di spicco ucraina a chiedere elezioni in tempo di guerra. Ha dichiarato di essere in contatto con Musk e di star cercando di persuaderlo a consentire all'esercito ucraino di utilizzare Starlink per dirigere i suoi droni anche all'interno della Russia, e non solo nei territori ucraini occupati come è avvenuto finora.
I tentativi di coinvolgere Musk
Anche Zelensky sta lavorando in modo indipendente, senza il coinvolgimento di Fedorov, per convincere Musk a compiere questo passo. Il proprietario di SpaceX è riluttante a farsi coinvolgere ulteriormente nella guerra, in parte per timore di provocare una reazione nucleare da parte del Cremlino, una posizione che ha portato a un precedente scontro con Zelensky e gli ha procurato l'ostilità di molti ucraini.
Le accuse del presidente ucraino
Il nome di Musk è emerso anche in una delle poche risposte pubbliche che Zelensky ha dato alla sfida di Fedorov. Il presidente ucraino ha accusato Fedorov questo fine settimana di avergli fornito informazioni errate quando era ministro, dicendogli, prima di un incontro tra i due presidenti e l'allora presidente Donald Trump, che Musk aveva approvato l'uso di Starlink negli attacchi ucraini in Russia.