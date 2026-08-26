Putin prepara l'escalation in Ucraina 

AGI - Vladimir Putin ritiene che i colloqui di pace in Ucraina siano giunti a un punto morto e si sta preparando a un'escalation delle ostilità. Nel frattempo, i suoi collaboratori più stretti temono sempre più che il presidente russo possa alla fine ricorrere all'uso di armi nucleari tattiche. Lo riporta Bloomberg, citando fonti vicine al Cremlino.
Putin prepara una nuova offensiva su Kiev
Secondo le fonti, la Russia prevede di intensificare a breve gli attacchi missilistici balistici su Kiev, prendendo di mira anche il centro della capitale, nonché infrastrutture in altre città ucraine. Bloomberg rileva che i negoziati mediati dall'amministrazione Trump per circa un anno e mezzo sono di fatto falliti: entrambe le parti sono tornate al punto di partenza.
La crisi del carburante non ferma il presidente russo
Mosca considera gli attacchi ucraini sul territorio russo, che hanno colpito decine di raffinerie, porti e magazzini, un attacco della Nato, poiché l'Alleanza fornisce a Kiev armi e informazioni di intelligence. Nonostante le pressioni economiche, la crisi del carburante e gli attacchi ai centri logistici, Putin non ha intenzione di porre fine alla guerra, sottolineano le fonti di Bloomberg, secondo le quali l'attuale fase di attacchi reciproci non rappresenta ancora il culmine dell'escalation militare.
"Le armi nucleari tattiche sono l'ultima risorsa"
L'agenzia americana riporta che sempre più funzionari russi stanno giungendo alla conclusione che Putin potrebbe ricorrere ad armi nucleari tattiche contro l'Ucraina come ultima risorsa. Le pressioni dei falchi a favore di una simile mossa si sono fatte sempre più insistenti, poiché una sconfitta militare appare uno scenario assolutamente inaccettabile per Putin.
Le (poche) speranze sulla missione degli Usa
Con la diplomazia sull'Ucraina in una fase di stallo, Mosca vede poche alternative a un'escalation, secondo quattro fonti vicine al Cremlino che hanno parlato con Bloomberg. Il Cremlino spera ancora che Stephen Witkoff e Jared Kushner, gli inviati speciali di Donald Trump, presentino nuove proposte a Mosca, sebbene le aspettative di una svolta siano molto basse, hanno aggiunto sempre le stesse fonti.
Raid di Kiev a Lugansk
Intanto si continua a combattere. Un attacco ucraino contro un autobus di linea nell'Ucraina orientale occupata dai russi ha ucciso nove persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali della regione di Lugansk, controllata da Mosca. "In seguito a un orribile attacco, otto persone sono morte sul posto", mentre una donna di 20 anni è deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate, ha dichiarato Leonid Pasechnik, comandante delle forze di occupazione russe a Lugansk.
Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina
Dieci prigionieri di guerra russi sono tornati dalla prigionia nell'ambito di uno scambio con l'Ucraina, ha annunciato la commissaria russa per i diritti umani Ianna Lantratova. "In risposta al ritorno dei prigionieri di guerra ucraini il 24 agosto, la parte ucraina ha consegnato dieci dei nostri combattenti alla Russia", ha scritto sui social media.
Lunedì, nel 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza dell'Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato il ritorno in Ucraina di dieci soldati precedentemente dispersi. Lo scambio di prigionieri è uno degli ultimi ambiti di cooperazione tra Russia e Ucraina e l'unico risultato tangibile dei negoziati tra i due Paesi.
Secondo Kiev, più di 15.000 civili ucraini sono detenuti nelle carceri russe. A febbraio, Zelensky ha affermato che erano prigionieri anche circa 7.000 soldati ucraini. Dallo scorso inverno hanno avuto luogo numerosi nuovi scambi di prigionieri, che di solito hanno coinvolto diverse centinaia di persone da entrambe le parti.